นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางขึ้นเกาะสมุย-เกาะพะงัน ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สุราษฎร์ธานี – นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางไปท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน และ เกาะสมุย เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569
วันนี้ ( 27 ธ.ค.68) บรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว งอ่าวไทย ด้าน อ.เกาะสมุย และ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า นักท่องเที่ยว เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นที่ ท่าเทียบเรือบ้านท้องศาลา อ.เกาะพะงัน เรือโดยสาร ที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางมาจาก จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี เรือโดยสารต่างทยอยเข้าเทียบท่า เพื่อนำนักท่องเที่ยวขึ้นจากเรือ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ยังแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน อย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านการจราจร
สำหรับเกาะพะงัน เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเพื่อร่วมนับถอยหลังงานเคาท์ดาวน์ ที่มีการจัดขึ้นที่บริเวณชายหาดริ้น ในตำบลบ้านใต้ อ.เกาะพะงัน ซึ่งเป็นสถานที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ในการจัดฟูลมูนปาร์ตี้ ซึ่งในครั้งนี้ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม บริเวณชายหาดริ้น ก็จะจัดงานเคาท์ดาวน์ 2026 บวกกับงานฟูลมูนปาร์ตี้ นัดพิเศษ คาดว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมารวมตัวกันที่บริเวณชายหาดริ้นบนเกาะพะงันเป็นจำนวนมากเหมือนทุกปี
ส่วนที่บรรยากาศการท่องเที่ยวใน อ.เกาะสมุย นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าที่พัก และออกมาพักผ่อนบริเวณชายหาดเฉวง ซึ่งเป็นชายหาดยอดนิยมของชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวออกมานอนอาบแดด และลงเล่นน้ำ ออกกำลัง อย่างสนุกสนาน ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่บนชายหาดนำสินค้าของที่ระลึกเดินมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับการจัดการเคาท์ดาวน์ 2026 ใน อ.เกาะสมุย ก็จะมีการจัดขึ้นที่ อาร์ค บาร์ บีช คลับ บริเวณชายหาดเฉวง เช่นเหมือนทุกปี
ในขณะที่มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วง 7 วันอันตราย นาวาอากาศเอก เฉลิมพล ธงงาม ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย กองทัพอากาศ พ.ต.อ. ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในสังกัด พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำล้อยางรถยนต์ มากั้นขอบทาง พร้อมทาสีล้อยางรถยนต์ บริเวณไหล่ถนนธูปะเตมีย์ หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มการมองเห็น และความปลอดภัย เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ให้กับกลุ่มเป้าหมายกำลังพล ชาวบ้าน และ นักท่องเที่ยวที่สัญจรขึ้นลงเขาป้อม เป็นการทำงานเชิงรุกป้องปรามเหตุ ในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2569