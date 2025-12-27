สงขลาคึกคัก ! "นิพนธ์" เปิดประชุมใหญ่ผู้นำอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ มุ่งพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน กงสุลจีน-มาเลเซีย ร่วมเป็นเกียรติ
วันนี้ (27 ธ.ค. 68) นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต หาดใหญ่ ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวัง จื้อเจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา นายมูฮัมหมัด ซารี ดาวุด ผู้แทนกงสุลมาเลเซีย ร่วมในพิธีเปิด
สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เกิดจากการรวมตัวกันของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด รวมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยที่อดีต ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล ที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการเชิงนโยบายทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540
โดยการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสมาพันธ์ ได้ปรึกษาหารือใน กิจการของสมาพันธ์ และเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกของสมาพันธ์ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ ในปีต่อไป เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสมาพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
โดยนายนิพนธ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้พยายามช่วยกันย้ำเตือนถึงภัยอันตรายของยาเสพติดที่คุกคามชุมชนและช่วยกันป้องกันเยาวชนให้หลีกพ้นจากพิษภัยของยาเสพติด