“ลูกหมี” บ้านใหญ่ชุมพร นำทัพภูมิใจไทย พาผู้สมัคร สส.3 เขต ลงสมัครรับเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชุมพร - วันแรกคึกคัก "ลูกหมี" บ้านใหญ่ชุมพร นำทัพภูมิใจไทย พาผู้สมัคร สส.3 เขต ลงสมัครเลือกเลือกตั้ง กองเชียร์แห่ให้กำลังใจล้นหลามส่วนประชาธิปัตย์ย่องมาคนเดียวสมัครเขต 2


วันนี้ ( 27 ธ.ค.68) ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรก สำหรับจังหวัดชุมพร ใช้ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เด้น ถนนท่าตะเภา เขตเทศบาลเมืองชุมพร เป็นสถานที่เปิดรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 08.30 น. ได้มีผู้มาสมัครลงรับเลือกตั้ง สส.จำนวน 7 พรรคการเมือง รวม 13 คน โดยบางพรรคมีผู้สมัครมาครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง บางพรรคก็มีผู้สมัครมาลงสมัครเพียงเขตเดียว

ก่อนถึงเวลารับสมัครอย่างเป็นทางการผู้สมัครทั้งหมด 13 คน จาก 7 พรรคการเมือง ได้มีการพูดคุยเจรจาตกลงกันนอกรอบเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. โดยไม่ต้องจับสลากกับ กกต.แต่อย่างใด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กกต.ชุมพร ได้ให้คำแนะนำทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจนเป็นที่ตกลงเข้าใจกันด้วยดีทุกฝ่าย


ชุมพร เขต 1
หมายเลข 1 นายชวลิต อาจหาญ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 2 พ.ต.อ.สิทธิพร พุ่มพะเนิน พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นางสาวชุติมา ชุมขุน พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 นางสาวหนึ่งฤทัย พัมกุ่ม พรรคกรีน

ชุมพร เขต 2
หมายเลข 1 นายธน บุญเกิด พรรคดเสรีรวมไทย
หมายเลข 2 นางสาวรุจินาถ ศรีสุววณ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นางสาวจินดารัตน์ ชูคง พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

ชุมพร เขต 3
หมายเลข 1 นายสันต์ ฉิมหาด พรรคโอกาศใหม่
หมายเลข 2 นายไตรฤกษ์ มือสันทัด พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายชุตินันท์ คงท่าเรือ พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายสุพลจุลใส พรรค ภูมิใจไทย


สำหรับบรรยากาศการเปิดรับสมัคร สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งในวันแรก ได้มี นายชุมพล จุลใส หรือ "ลูกหมี" อดีต สส.ชุมพร ซึ่งถือว่าเป็นบ้านใหญ่ชุมพร ได้มาให้กำลังกับผู้สมัคร สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ท่ามกลางกองเชียร์จากทีมงานพลังชุมพร และกลุ่มพลังมวลชน จากทั้ง 8 อำเภอ ใน 3 เขตเลือกตั้ง นำป้ายติดรูปภาพผู้สมัครมายืนชูโบกไปมา พร้อมพวงมาลัย และดอกกุหลาบสีแดง นำมามอบให้กำลังใจแก่ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย กันอย่างเนื่องแน่นจนแน่นห้องโถงและลานด้านหน้าโรงแรม พร้อมตะโกนส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันเต็มที่

ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ มีเพียงผู้สมัครและผู้ติดตามมากันทีมละไม่เกิน 10 กัน ซึ่งภายหลังสมัครรับเลือกตั้งเสร็จ ผู้สมัครต่างพากันเดินทางกลับไปยังพื้นที่เพื่อหาเสียง


ต่อมาช่วงบ่ายเวลา13.30 น. ได้มี นายสราวุธ อ่อนละมัย จากพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมผู้ติดตาม1 คน ได้เดินทางสมัครลงรับเลือกตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 ได้หมายเลข 5 มีรายงานว่าส่วนผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลืกตั้งที่1 และเขต 3 จะเดินทางมาสมัครในวันพรุ้งนี้ Zวันที่28 ธันวาคม 2568)



