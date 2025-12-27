กองเชียร์แน่น! เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง 4 เขตในวันแรก

ตรัง - บรรยากาศสุดคึกคัก เปิดรับสมัคร ส.ส.ตรัง ทั้ง 4 เขตในวันแรก บรรดาพ่อยกแม่ยก กองเชียร์ และทีมงานผู้สนับสนุน มาร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
วันนี้ (27 ธ.ค.) วันแรกของการเปิดรับสมัคร ส.ส.ตรัง ระบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต ปรากฏว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนับตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จากหลายพรรค ได้ทยอยกันเดินทางมายังสถานที่รับสมัคร ณ หอประชุมจังหวัดตรัง เพื่อยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งที่น่าจับตามองก็คือ ว่าที่ผู้สมัครในพรรคใหญ่ๆ ที่เดินทางกันมาพร้อมกับทีมงานผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม รวมทั้งพรรคน้องใหม่ อย่างพรรคไทยก้าวใหม่
ทั้งนี้ บรรยากาศการเปิดรับสมัคร ส.ส.ตรัง ระบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต ในวันแรก ต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำเขตเลือกตั้ง คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งบางเขตหลังจากที่ผู้สมัคร ส.ส.ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้ว ก็รีบเขียนเบอร์แล้วนำไปทำการติดตั้งบนรถขยายเสียง เพื่อนำแห่รอบเมืองตรังทันที
ขณะที่บรรดาพ่อยกแม่ยก หรือกองเชียร์ ก็นำทั้งช่อดอกไม้ และพวงมาลัย มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจต่อผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละพรรคที่ตนเองชื่นชอบกันอย่างคึกคัก