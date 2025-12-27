ตั้งแต่ก่อนรับสมัคร! ลือกันลั่นพัทลุง หัวคะแนนเคลื่อนไหวจดชื่อ-เลขบัตรประชาชนกันแล้ว

พัทลุง - วันแรกสมัคร ส.ส.ดุเดือดตั้งแต่วินาทีแรกพรรคการเมืองใหญ่ส่งครบ 3 เขต อดีต ส.ส. ย้ายพรรคโค้งสุดท้าย เพื่อสู้เลือกตั้ง สู้กระสุน จากพรรคที่ร่วมส่งผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขตมีการแข่งขันสูงแน่ กลุ่มอิสระหลายกลุ่มจับตามอง การซื้อเสียง
วันนี้ (27 ธ.ค.) บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง เป็นไปอย่างคึกคักและดุเดือดตั้งแต่วินาทีแรก เมื่อพรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง พร้อมด้วยพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งผู้สมัครเข้าชิงชัยอย่างพร้อมเพรียง โดยมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่และหน้าเก่าที่เคยผ่านสนามเลือกตั้งมาแล้ว ทยอยเดินทางมาลงชื่อสมัครรับเลือกตั้งที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุงใช้เป็นสถานที่รับสมัคร ผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 เขต 2 และเขต 3 เดินทางมาก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ส่งผลให้ กกต.ต้องดำเนินการจับสลากเพื่อจัดลำดับก่อน–หลัง และจับหมายเลขผู้สมัครสำหรับใช้ในการหาเสียง ท่ามกลางกองเชียร์จากแต่ละพรรคที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น เสียงโห่ร้องและเสียงเชียร์ดังกึกก้องทั้งภายในและภายนอกอาคาร หลังผู้สมัครจากแต่ละพรรคทราบผลหมายเลขของตนเอง
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพัทลุงยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าจับตา เนื่องจากมีการย้ายพรรคของอดีต ส.ส. และนักการเมืองบ้านใหญ่อย่างเข้มข้นจนถึงนาทีสุดท้าย โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นางสุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พรรค ปชป. จากบ้านใหญ่ธรรมเพชร ลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรม เปิดศึกกับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย คือ น.อ.ดร.อธิคุณ คงมี ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 นายณิติศักดิ์ ธรรมเพชร จากบ้านใหญ่ธรรมเพชร ซึ่งเดิมสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ เปลี่ยนมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย เพื่อต่อสู้กับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย นายวรท เทอดวีระพงศ์ ทำให้สนามเลือกตั้งเขตนี้ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งเขตที่การแข่งขันเข้มข้นไม่แพ้กัน
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 หลังอดีต ส.ส. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ และหันไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย เปิดทางให้นายเขมพล อุ้ยตยะกุล ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันไม่เป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีนายจรัล จันทร์แก้ว ลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรม เข้ามาท้าชิงในเขตนี้เช่นกัน
จากภาพรวมวันแรกของการรับสมัคร พบว่ามีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครในทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคพลวัต พรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม และพรรครวมไทยสร้างชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดพัทลุงในสมรภูมิการเมืองภาคใต้ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น ผู้สมัครจากแต่ละพรรคต่างลงพื้นที่หาเสียงทันที
ขณะเดียวกัน ระหว่างที่ผู้สมัครเดินทางมาสมัคร ได้มีกลุ่ม “พลเมืองพัทลุง” ถือป้ายข้อความ “ขายเสียง ขายตัว อย่าทำ” ออกมารณรงค์ต่อต้านการซื้อเสียงทุกรูปแบบ โดยย้ำว่าการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดพัทลุง ในหลายสมัยที่ผ่านมา ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของภาคใต้ในประเด็นการซื้อเสียง จากการแข่งขันที่เข้มข้นของพรรคการเมืองขนาดใหญ่
ทั้งนี้ ก่อนถึงวันรับสมัคร มีรายงานว่าเริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวของหัวคะแนนในพื้นที่ ด้วยการจดรายชื่อและขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากชาวบ้านแล้ว ทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดพัทลุง ครั้งนี้ ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่การแข่งขันทางการเมืองและความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง จากกลุ่มอิสระหลายๆ กลุ่ม