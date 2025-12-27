นครศรีธรรมราชระอุ! ขุนพลพรรคใหญ่นำทีมสมัครชิงเก้าอี้ ส.ส. 9 เขตเลือกตั้ง

นครศรีธรรมราช - สมัคร ส.ส.วันแรก ขุนพลพรรคใหญ่ต่างนำลูกทีมลงสมัครรับเลือกตั้งใน 9 เขตเลือกตั้ง ทั้ง “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย “ชัยชนะ เดชเดโช” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำแม่และน้องชายลงสมัคร
ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุดที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เป็นสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมีลดลงจากเดิม 10 คนเหลือเพียง 9 คน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากมีการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของผู้สมัครแต่ละคนแล้ว ได้มีการมาลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ได้มาอยู่ในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้สมัคร พรรคพรรครวมไทยสร้างชาติ นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรค นำผู้สมัครมาแสดงตัวสมัครแต่ไม่ครบทุกเขตเลือกตั้ง
พรรคประชาธิปัตย์มีนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำผู้สมัครทั้ง 9 เขตมาสมัคร โดย 2 ใน 9 เขตคือนางกนกพร เดชเดโช มารดา และนายพิทักษ์เดช เดชเดโชน้องชาย ส่วนพรรคประชาชนและพรรคประชาชน มีนางสาวภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรค มาร่วมให้กำลังใจผู้สมัคร ส่วนพรรคกล้าธรรม พรรคโอกาสใหม่ ส่งคนลงสมัครแต่ยังไม่ครบทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง
สำหรับพื้นที่นครศรีธรรมราช บรรยากาศเริ่มมีความเข้มข้น เป็นการแข่งขันอย่างเข้มข้นและถูกจับตาว่าเป็นการดวลกันระหว่างภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เป็นหลัก ว่าที่ผู้สมัครเริ่มปรากฏตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง ไล่เรียงตั้งแต่เขต 1 นายราชิต สุดพุ่ม เจ้าของเก้าอี้เดิมจากพรรคประชาธิปัตย์ ตัดสินใจย้ายไปยังพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พยายามผลักดันให้กลุ่มบ้านใหญ่ของตัวเองคือนายทรงศักดิ์ มุสิกอง ย้ายมาในเขต 1 ทำให้การแข่งขันในเขตนี้เข้มข้นอย่างมาก โดยมีนางสุภาพ ขุนศรี ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และปกรณ์ อารีกุล จากประชาชน อยู่ในสนามนี้
เขต 2 จากประชาธิปัตย์ ส่งเชาวน์วัศ เสนพงศ์ พี่ชายของนายเทพไท เสนพงศ์ ลงสมัคร ส่วนภูมิใจไทยคือนันทวัน วิเชียร รวมไทยสร้างชาติ ส่งนนทิวรรธ์ นนทภักดิ์ เขต 3 ประชาธิปัตย์ ส่งพิทักษ์เดช เดชเดโช น้องชายของนายชัยชนะ เดชเดโช ภูมิใจไทยส่งมานะ ยวงทอง
เขต 4 แต่เดิมเป็นที่นั่งของยุทธการ รัตนมาศ จากประชาธิปัตย์ แต่ได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ในพรรคกล้าธรรม ประชาธิปัตย์ส่งกนกพร เดชเดโช มารดาของนายชัยชนะ เดชเดโช มาลงชิงแทน ส่วนภูมิใจไทยคือนายสนั่น พิบูลย์ เขต 5 เจ้าของเก้าอี้เดิมคือสุธรรม จริตงาม จากพลังประชารัฐ ได้ย้ายไปยังพรรคภูมิใจไทย สมศักดิ์ แสงอารยะกุล หรือโกเช้า ลงสมัครในพรรคกล้าธรรม ส่วนประชาธิปัตย์คือ ชนภัทร รัตนพันธ์ ลูกชายของประกอบรัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์เคยพ่ายเสียตำแหน่งให้กับสุธรรม จริตงาม
ส่วนเขต 6 ษฐา ขาวขำ จากพรรคภูมิใจไทย ยังลงรักษาเก้าอี้เดิม โดยมีจอมไกร สวัสดิวงศ์ จากประชาธิปัตย์ มาท้าชิงตำแหน่ง เขต 7เจ้าของเดิมคือก้องเกียรติ เกตุสมบัติ จากกล้าธรรมที่เพิ่งคว้าเก้าอี้ไปไม่เดือนก่อนจากการเลือกตั้งซ่อม ประชาธิปัตย์ ส่งนิติศักดิ์ มีขวด ทนายความน้องชายของเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษก ปชป.มาท้าชิง ส่วนภูมิใจไทย ส่งอภินันท์ สโมรสร
เขต 8 เป็นอีกพื้นที่เดือดแต่เดิม อวยพรศรี เชาวลิต ประชาธิปัตย์ ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมกับภูมิใจไทย ส่วนประชาธิปัตย์ ได้ส่งปฏิวัติ ยุติธรรม ลูกชายของสายัณห์ ยุติธรรม มาท้าชิงในสนามนี้ ส่วนเขต 9 เป็นสนามที่พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เจ้าของเก้าอี้เดิมจากรวมไทยสร้างชาติ ตัดสินใจโยกไปร่วมกับภูมิใจไทย ในการรักษาเก้าอี้ ส่วนประชาธิปัตย์ ส่งชาญวัฒนา อิสระวัฒนา มหาเศรษฐีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสิชลมาเป็นผู้ท้าชิง