พังงาคึกคัก! รับสมัครสส.วันแรก ผู้สมัครจากพรรคใหญ่ตบเท้าเข้าสมัครครบทั้ง 2 เขต

พังงา - รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา แบบแบ่งเขตทั้งสองเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครตบเท้าเข้าสมัคร พร้อมด้วยกองเชียร์แห่ให้กำลังใจเพียบ
วันนี้ ( 27 ธ.ค.68) บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดาผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคต่าง ๆพร้อมกองเชียร์ได้มารอกันตั้งแต่เช้าก่อนเวลา 08.30 น. ทำให้ต้องจับฉลากถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการกำหนดลำดับของการจับสลากให้ผู้สมัคร และครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะทำการจับสลากด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ลำดับของการยื่นใบสมัคร หากการตรวจเอกสารครบถ้วนถูกต้องลำดับของสลากที่จับได้จะกลายเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครคนนั้นและทำการหาเสียงต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดพังงามี 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมือง, อำเภอตะกั่วทุ่ง, อำเภอทับปุด, อำเภอเกาะยาว มีผู้สมัคร 4 คน ได้แก่ นายชนัญ เรืองผล อดีตผู้สมัคร สส.พรรคเสรีรวมไทย มาสวมเสื้อพรรคเพื่อไทย เบอร์ 1, นายธราธิป ทองเจิม พรรคกล้าธรรม อดีตนายก อบจ.พังงา เบอร์ 2, นายอมรศักดิ์ จันทร์หอม พรรคประชาชน เบอร์ 3, นายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร พรรคประชาธิปัตย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพังงา เบอร์ 4
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอท้ายเหมือง, อำเภอตะกั่วป่า, อำเภอคุระบุรี มีผู้สมัคร 5 คน ได้แก่ นางสาวพิจิกา อุราวรรณ(แอมม่า) พิธีกรชื่อดังจากช่อง 5 (ททบ.5) พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1, นายสมควร จันทร์แดง อดีตประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพังงา พรรคกล้าธรรม เบอร์ 2, นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ แชมป์เก่าที่เคยใส่เสื้อพลังประะชารัฐ หันมาใส่เสื้อสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 3, นายกุศล ทนังผล อดีตนายก อบต.หล่อยูง พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 4, นายธีรุตม์ สันหวัง พรรคประชาชน อดีตผู้สมัคร สส. เขต 1 รอบนี้ย้ายมาเขต 2 เบอร์ 5
นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา กล่าวว่า การเปิดรับสมัครเลือกตั้งรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30-16.30 น. วันนี้ (27 ธ.ค. 68) เป็นวันแรกบรรยากาศภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 7 มกราคม 2569 หรือ 7 วัน หลังปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น เช่นอดีต สส.มด กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ วันนี้ได้มาให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง และตัวเองนั้นได้ขยับขึ้นรายชื่อสส.ระบบปาร์ตี้ลิสพรรคประชาธิปัตย์ นายพร้อมพงค์ นพฤทธิ์ ที่มาให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทั้ง 2 เขต นายกฤษ ศรีฟ้า อดีตสส.หนึ่งเดียวของภาคใต้ที่เคยใด้เก้าอี้ สส.มาครอง พร้อมนำป้ายมาประชาสัมพันธ์และเป็นกำลังใจให้ กกต.พังงาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม นายบำรุง (นายหลี่) ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา พร้อมทีมบริหาร ก็มาให้กำลังใจผู้สมัครทุกท่านที่มาสมัครในวันนี้ ส่วน อดีตแชมป์เก่าเขต 1 นายอรรถพล (โก้ชัย) ไตรศรี พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้เดินทางมาสมัครในช่วงเช้า คาดว่าจะมาสมัครในบ่ายของวันนี้
ทั้งนี้ ยังมีข่าวว่าผู้หญิงแกร่งพังงาอีกคนที่กำลังถูกทาบทามให้ขึ้นเป็นสส.ระบบปาร์ตี้ลิสของพรรคภูมิใจไทยอีกคน น.ส.พัทธนันท์ สมใจ หรือ "นายกปลา" นายกสมาคมแม่บ้าน อบจ.พังงา (สร้างเสริมสุข) สนามเลือกตั้ง สส. ครั้งนี้นับว่ามีสีสันกว่าปีที่ผ่านๆมา เพราะมีว่าที่ผู้สมัครจากทั้งสองเขตเลือกตั้งของจังหวัดพังงา ลงชิงชัยจำนวนมากทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ซึ่งบางท่านดีกรีไม่ธรรมดา ต้องรอติดตามว่าใคร พรรคไหน จะเข้ารอบในการเลือกตั้งครั้งนี้