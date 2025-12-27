ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก

กระบี่ - รับสมัครเลือกตั้ง สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ เดินหน้ายื่นใบสมัคร ครบทุกเขต โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจจำนวนมาก
วันนี้ (27 ธ.ค.68) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และ กลุ่มผู้สนับสนุน แต่ละพรรคการเมืองต่างเดินทางมาพร้อมดอกไม้ ป้ายหาเสียง เพื่อให้กำลังใจ ส.ส.พรรคของตน โดย กกต.มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความเรียบร้อย และดูแลด้านการจราจร
ทั้งนี้ในขั้นตอนการรับสมัครมีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มาพร้อมกันก่อนเวลา 08.30 น. ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วยพรรคประชาชน พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคก้าวใหม่ ทาง กกต.จึงต้องใช้วิธีการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการยื่นใบสมัคร ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ และหากว่าการยื่นใบสมัคร เอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ก็จะเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 4 คน ดังนี้
ลำดับที่ 1.นายสุวรรณ อินทร์พรหม พรรคเพื่อไทย
ลำดับที่ 2.นายกิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย
ลำดับที่ 3.นายธนวัช ภูเก้าล้วน พรรคประชาชน
ลำดับที่ 4.นายวศิน สิริเกียรติกุล พรรคประชาธิปัตย์
ผลการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการยื่นใบสมัครของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน ดังนี้
ลำดับที่ 1 นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย พรรคเพื่อไทย
ลำดับที่ 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย
ลำดับที่ 3 นายสมใจ นวลนุ่น พรรคไทยก้าวใหม่
ลำดับที่ 4 นายกฤตพร บุษย์เพชร พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับที่ 5 นางสาวรัตนภรณ์ ณ นคร พรรคประชาชน
ลำดับที่ 6 นายวิชากร บุญฤทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 5 คน
ลำดับที่ 1 นายสุกิติ พรหมทอง พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับที่ 2 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ พรรคประชาชน
ลำดับที่ 3 นายกุศล วะเจดีย์ พรรคเพื่อไทย
ลำดับที่ 4 นายศรัญญู รักมิตร พรรคกล้าธรรม
ลำดับที่ 5 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน พรรคภูมิใจไทย