xs
xsm
sm
md
lg

ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - รับสมัครเลือกตั้ง สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ เดินหน้ายื่นใบสมัคร ครบทุกเขต โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจจำนวนมาก


วันนี้ (27 ธ.ค.68) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และ กลุ่มผู้สนับสนุน แต่ละพรรคการเมืองต่างเดินทางมาพร้อมดอกไม้ ป้ายหาเสียง เพื่อให้กำลังใจ ส.ส.พรรคของตน โดย กกต.มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความเรียบร้อย และดูแลด้านการจราจร


ทั้งนี้ในขั้นตอนการรับสมัครมีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มาพร้อมกันก่อนเวลา 08.30 น. ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วยพรรคประชาชน พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคก้าวใหม่ ทาง กกต.จึงต้องใช้วิธีการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการยื่นใบสมัคร ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ และหากว่าการยื่นใบสมัคร เอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ก็จะเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครด้วย


เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับที่ 1.นายสุวรรณ อินทร์พรหม พรรคเพื่อไทย
ลำดับที่ 2.นายกิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย
ลำดับที่ 3.นายธนวัช ภูเก้าล้วน พรรคประชาชน
ลำดับที่ 4.นายวศิน สิริเกียรติกุล พรรคประชาธิปัตย์


ผลการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการยื่นใบสมัครของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย พรรคเพื่อไทย
ลำดับที่ 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย
ลำดับที่ 3 นายสมใจ นวลนุ่น พรรคไทยก้าวใหม่
ลำดับที่ 4 นายกฤตพร บุษย์เพชร พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับที่ 5 นางสาวรัตนภรณ์ ณ นคร พรรคประชาชน
ลำดับที่ 6 นายวิชากร บุญฤทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ


เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 5 คน

ลำดับที่ 1 นายสุกิติ พรหมทอง พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับที่ 2 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ พรรคประชาชน
ลำดับที่ 3 นายกุศล วะเจดีย์ พรรคเพื่อไทย
ลำดับที่ 4 นายศรัญญู รักมิตร พรรคกล้าธรรม
ลำดับที่ 5 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน พรรคภูมิใจไทย








ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก
ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก
ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก
ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก
ผู้สมัครหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่ลงสมัคร สมัคร สส.จ.กระบี่ วันแรกคึกคัก
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น