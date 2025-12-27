คึกคัก! รับสมัครเลือกตั้ง สส. ภูเก็ต วันแรก 7 พรรคการเมือง ส่งผู้สมัครทั้งหน้าเก่า-หน้าใหม่ ลงชิงเก้าอี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – บรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.ภูเก็ต 3 เขต วันแรก คึกคัก พรรคการเมือง 7 พรรค ส่งผู้สมัครทั้งหน้าเก่า-หน้าใหม่ ลงชิงเก้าอี้ สส.ภูเก็ต ท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
.
วันนี้ (27 ธ.ค.68) ที่ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (สส.) แบบแบ่งเขต จังหวัดภูเก็ต บรรยากาศการรับสมัครวันแรกคึกคัก ผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลารับสมัคร 08.30 น. พร้อมกองเชียร์ ทำให้ต้องจับสลากจัดลำดับผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจอย่างคึกคัก
โดยในช่วงเช้าวันนี้ มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ มายื่นใบสมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 มีทั้งหมด 6 พรรค เขตเลือกตั้งที่ 3 มี 7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชน พรรคเศรษฐกิจ และ พรรคไทยภักดี
ผลการจับสลาก เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ผู้สมัครทั้งหมด 6 คน ได้หมายเลขดังนี้ หมายเลข 1 นายสรนันท์ เสน่ห์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายศุภชัย ศรีสวัสดิ์ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 3 ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตขถาวรเจริญ พรรคประชาชน หมายเลข 4 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ พรรคกล้าธรรม และ หมายเลข 6 นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ พรรคประชาธิปัตย์
.
เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ผู้สมัครทั้งหมด 6 คน ได้หมายเลขดังนี้หมายเลข 1 นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 2 นายอินทร์ เพชรหิน พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 3 นายษณกร กี่สิ้น พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 นางณัฐพร ผาณิตพิเชษฐ์วงศ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 นายสมชาติ สมนาม พรรคประชาธิปัตย์ และหมายเลข 6 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี พรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต ผู้สมัครทั้งหมด 7 คน ได้หมายเลขดังนี้หมายเลข 1 นายศักดิ์ชาย เชาว์ไวย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายฐิตินันท์ ฐิติพฤติกุล พรรคประชาชน หมายเลข 3 นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4 นายวิวัฒน์ จินดาพล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 นางสาวสิริเกศ ฉั่วสกุล พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข 6 ด.ต.เดชาวัตน์ อุ่นสอน พรรคเศรษฐกิจ และ หมายเลข 7 นายเกษม กาหรีมการ พรรคไทยภักดี
ทั้งนี้ การรับสมัครเลือกตั้ง สส. จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.24569 และเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 ก.พ.2569