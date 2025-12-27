รับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.สุราษฎร์ คึกคัก บ้านเล็กบ้านใหญ่ดาหน้ายื่นใบสมัคร

สุราษฎร์ธานี - เปิดรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขต ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์วันแรก คึกคัก ผู้สมัครบ้านเล็กบ้านใหญ่เดินทางมาพร้อมเพรียง โดยมีกองเชียร์ตามมาให้กำลังใจจำนวนมาก
วันนี้ (27 ธ.ค. 68 ) ซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรกทั่วประเทศไทย โดยที่ จ.สุราษฎร์นี พบว่า ท ทาง กกต. ใช้ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่รับสมัคร โดยบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้าก่อนเวลา 07.00น.โดยบรรดาผู้สมัครพร้อมทีมงานเดินทางกันมาอย่างคับคั่ง
โดยในส่วนของ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ ยื่นใบสมัครครบทั้ง 7 เขต ตามด้วยผู้สมัครพรรคประชาชน ที่ทยอยเดินทางมาสมัคร,พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคไทรวมพลัง ภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม บ้านเล็กบ้านใหญ่มากันคึกคัก
นายพลัฏ นิลเนาวรัตน์ ผอ.กกต.กล่าว่าบรรยากาศโดยรวมคึกคัก ส่วนที่กังวลคือผู้สมัครอาจจะเตรียมเอกสารไม่พร้อม แต่คาดว่าการสมัคร สส.ผู้สมัครน่าจะเตรียมตัวมาดีเมื่อถึงเวลาสมัคร ผู้สมัครส่วนใหญ่ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะสมัครก่อนหลัง จึงต้องใช้วิธีการจับสลากได้หมายเลขไหนยึดหมายเลขนั้นเป็นเบอร์ผู้สมัครได้เลย