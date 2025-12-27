จับตาเลือกตั้งสตูล 69! คลื่นลูกใหม่ท้าชนแชมป์เก่า 4 พรรคใหญ่ร่วมชิง 2 ที่นั่ง

สตูล - เปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรกสุดคึก 4 พรรคใหญ่ส่งตัวแทนชิงชัยใน 2 เขตการเลือกตั้ง แชมป์เก่าอาจจะไม่ง่าย ไม่เจอคนรุ่นใหม่ตบเท้าเช้าชิงชัย ที่มีฐานเสียงเดิมคอยสนับสนุน
วันนี้ (27 ธ.ค.) บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสตูล วันแรก ณ อาคาร 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการปรากฏตัวของผู้สมัครหน้าใหม่และคนรุ่นใหม่ ที่ตบเท้าเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นอย่างหนาตา ท่ามกลางเสียงเชียร์จากกลุ่มสนับสนุนที่มารอให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น
นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เดินทางมาลงพื้นที่สังเกตการณ์ด้วยตนเอง เพื่อควบคุมดูแลการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส โดยในวันแรกนี้มีพรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครเดินทางมาแสดงความจำนงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างพร้อมเพรียง
สมรภูมิเขต 1 เลือดใหม่ปะทะประสบการณ์ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ถือเป็นการสู้ศึกที่น่าจับตา เมื่อพรรคภูมิใจไทยส่ง นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ (ปีเตอร์) ทายาทตระกูลดังลงรักษาฐานเสียง ชนกับ นายวัชรพงศ์ เกษา จากประชาธิปัตย์ และคนหนุ่มไฟแรงอย่าง นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ (บังบุ๊ค) จากพรรคประชาชน นอกจากนี้ยังมี นายณัฐพล สาดอาหลี (อับบัส) จากเพื่อไทย และ นายธนาคม พจนพิทักษ์ จากพรรคไทยก้าวใหม่ ที่ร่วมลงชิงชัยในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 แชมป์เก่าเตรียมรับศึกหนัก นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (โกแพ) เจ้าของพื้นที่เดิมจากภูมิใจไทย ยังคงเป็นตัวเต็งสำคัญ แต่ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่น่าสนใจทั้ง นายสัญญา จงจิตร จากประชาธิปัตย์ และ จ.อ.กฤษ ศรีสน (กริช) จากพรรคประชาชน รวมถึง นางสาวสายพิณ ณ พัทลุง (หนึ่ง) สุภาพสตรีหนึ่งเดียวจากพรรคเพื่อไทยที่ก้าวเข้ามาสร้างสีสันและทางเลือกใหม่ให้แก่ชาวสตูล
นัยสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า รายชื่อผู้สมัครส่วนใหญ่ในครั้งนี้คือกลุ่ม "คนรุ่นใหม่" ที่พร้อมจะเปลี่ยนโฉมการเมืองจังหวัดสตูล โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง "ฐานเสียงเดิม" จากนักการเมืองรุ่นเก๋า และ "พลังใหม่" ที่หวังดึงคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง
สรุปรายชื่อผู้สมัครวันแรก (เบื้องต้น)เขตเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคไทยก้าวใหม่
เขต 1 นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ,นายวัชรพงศ์ เกษา , นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ , นายณัฐพล สาดอาหลี ,นายธนาคม พจนพิทักษ์
เขต 2 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ,นายสัญญา จงจิตร, จ.อ.กฤษ ศรีสน , นางสาวสายพิณ ณ พัทลุง