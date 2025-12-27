บรรยากาศคึกคัก! เปิดรับสมัคร ส.ส.นราธิวาส 5 เขตเลือกตั้ง วันแรก

นราธิวาส - หลายพรรคการเมืองตบเท้าเข้าสมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.นราธิวาส 5 เขตเลือกตั้งคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ คาดแข่งขันดุเดือดทั้งสนามแชมป์เก่าปะทะคู่แข่งเดิม แถมผู้สมัครหน้าใหม่ร่วมลงสนาม
วันนี้ (27 ธ.ค. ) เวลา 08.30 น. บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการขึ้นแล้ว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ โดยมีผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมืองพร้อมด้วยผู้ติดตามทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารการสมัครอย่างต่อเนื่อง
โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น. บรรดาผู้สมัครและคณะได้เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครพร้อมกองเชียร์และผู้ให้กำลังใจจำนวนมากที่มาเฝ้ารออยู่บริเวณรอบนอกอาคาร หลายคนมาพร้อมป้ายหาเสียงและส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจผู้สมัครของตนเอง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันทางการเมืองที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามอย่างเข้มงวด เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีเขตเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 เขต ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือด โดยเฉพาะผู้สมัครหน้าใหม่ที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนในขณะที่อดีต ส.ส. หลายคนก็ลงสนามเพื่อรักษาฐานที่มั่นเดิม ผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่และพรรคในพื้นที่ต่างให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวนราธิวาส
ทั้งนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่แสดงความมั่นใจ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ และต่างเตรียมพร้อมสำหรับการหาเสียงและนโยบายเพื่อพัฒนาจังหวัด
เจ้าหน้าที่ กกต. จังหวัดนราธิวาส ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ การตรวจสอบเอกสาร และการอำนวยความสะดวก เพื่อให้การรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
สำหรับการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประชาชนชาวนราธิวาสต้องติดตามต่อไปว่า ในที่สุดแล้วจะมีผู้สมัครจากพรรคใดบ้างที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กำลังจะมาถึง