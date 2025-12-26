โรตารีผนึกกำลังส่งมอบที่นอน–หมอน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่และชายแดนใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สโมสรโรตารีหาดใหญ่ ระดมพลังส่งมอบที่นอนและหมอนกว่า 442 ชิ้น บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และสามจังหวัดชายแดนใต้
วานนี้ (25 ธ.ค.) ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สโมสรโรตารีหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายสโมสรโรตารี ซึ่งริเริ่มโครงการ โดยคุณรัตนา เตชะพันธ์งาม (นายกสโมสรแบงค็อกแชริตี้) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมพล เบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิตที่นอนภายใต้แบรนด์สปริงเมท จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่งมอบที่นอนและหมอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ขณะที่ พันเอก อภิสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์ รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมให้การต้อนรับ
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพลังความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการร่วมฟื้นฟูและเยียวยาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการณ์ “Service Above Self – บริการเหนือตนเอง” โดยการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากเครือข่ายสโมสรโรตารี ในการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสำหรับสิ่งของที่นำมามอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ที่นอนจำนวน 235 หลัง และหมอนจำนวน 208 ใบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา นำ จากบริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด และบริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่เป้าหมาย และสนับสนุนการฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ดร.จันทนา จันทรโชติ นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ ปีโรตารี 2568-2569 กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของคุณรัตนา เตชะพันธ์งาม (นายกสโมสรแบงค็อกแชริตี้) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมพล เบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด และดิฉัน นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ เพื่อต้องการส่งมอบที่นอนและหมอนให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัย สโมสรโรตารีหาดใหญ่ ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีช่างกลปทุมวัน ที่ร่วมเป็นสะพานบุญ ในการประสาน รวมเป็นพลังสำคัญของสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การส่งมอบสิ่งของจำเป็นไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้ผู้ประสบภัยสามารถฟื้นฟูชีวิต และก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งยังสะท้อนบทบาทของภาคประชาสังคมในการทำงานควบคู่กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการเดินหน้าทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง