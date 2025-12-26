เบตงคึกคัก! มาเลย์ปิดภาคเรียนพาบุตรหลานเที่ยวรับเปิดศักราชใหม่ คาดเงินสะพัดกว่า 20 ล้าน

ยะลา – นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียพาบุตรหลานท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา กันอย่างคึกคัก ซึ่งตรงกับช่วงปิดเรียนของประเทศมาเลเซียและอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คาดทำให้มีเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (26 ธ.ค.) บรรยากาศที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่พาบุตรหลานเข้ามาท่องเที่ยวช่วงปิดภาคเรียนและอยู่ในห้วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทำให้บรรยากาศในตัวเมืองเบตงคึกคัก สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว
โดยชาวมาเลเซียจะพาครอบครัวมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเบตง เดินชอปปิ้ง ตามร้านค้า ร้านสตรีทฟู้ด เลือกซื้ออาหารไทย ขนมพื้นบ้าน ที่เข้ามาอุดหนุนกันอย่างต่อเนือง เพราะรสชาติของอาหารพื้นถิ่นที่มีความอร่อย และเมื่อเดินทางกลับมาไม่พลาดที่จะไปสัมผัสทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเพื่อสัมผัสไอเย็น ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และเดินทางต่อไปลงเรือท่องเที่ยวทะเลสาบฮาลา-บาลา เพื่อล่องเรือชมธรรมชาติท่ามกลางลำน้ำ ท้องฟ้า หุบเขา และเที่ยวชมสัตว์ป่าตลอดลำน้ำป่าฮาลา-บาลา ก่อนเดินสายทำบุญ เสริมปัง รับเปิดศักราชใหม่
นายนฤเทพ วีระมุทิไกร อายุ 64 ปี เจ้าของร้านเซ้งติ่มซำ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย และอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำให้บรรดาผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานมาเที่ยว ชิม ช้อป ในเบตง ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นอีกด้วย
อีกทั้งในห้วงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และชาวไทย ต่างออกมาท่องเที่ยวในเบตงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำให้โรงแรม ที่พัก ต่างถูกจองเต็มยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยทีเดียว โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะจับจ่ายซื้อของทั้งของกินของฝากและเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของเบตง ทำให้ในช่วงนี้เศรษฐกิจในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดีขึ้นตามลำดับ คาดมีเงินสะพัดในอำเภอเบตงกว่า 20 ล้านบาท