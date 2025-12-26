สนธิกำลังจัดระเบียบการจอดเรือรับปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทะเลตรัง

ตรัง - อุทยานฯ หาดเจ้าไหม-ตำรวจน้ำ-เจ้าท่า จัดระเบียบการจอดเรือรับเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทะเลตรัง ขณะที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นชาวต่างชาติ
วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าถ้ำมรกต หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของทะเลตรัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำตรัง เจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขากันตัง นำโดย นายเกรียงไกร เพาะเจริญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม และกวดขันมาตรการจัดระเบียบการจอดเรือ ตรวจสอบการจัดเก็บค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ ตรวจสอบใบขออนุญาตเข้าดำเนินกิจการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งทะเบียนเรือ ใบนายท้ายเรือ และช่างเครื่องเรือ รวมทั้งตรวจสอบการสวมใส่เสื้อชูชีพ และจำนวนผู้โดยสาร เพื่อกวดขันและประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ทางอุทยานฯ ได้มีการสร้างโป๊ะน้ำตื้นไว้บริเวณหน้าถ้ำมรกต เพื่อใช้สำหรับการจอดเรือรับส่งนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวถ้ำมรกต โดยมีการวางทุ่นและกั้นเชือกเชื่อมต่อกับโป๊ะน้ำตื้นตีกรอบ เพื่อบังคับเรือให้จอดอย่างเป็นระเบียบบริเวณรอบนอก พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้เรือทุกชนิดเข้าไปบริเวณด้านใน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเรือทุกลำ ทุกชนิด จะต้องนำนักท่องเที่ยวมาจอดเทียบโป๊ะ แล้วให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านโป๊ะเพื่อลงน้ำเข้าถ้ำมรกต จากนั้นเรือก็จะต้องออกไปจอดในจุดที่กำหนด และกลับมารับนักท่องเที่ยวเมื่อออกจากถ้ำกลับขึ้นเรือในจุดเดิม ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือ และนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมภายในถ้ำมรกต ยังใช้วิธีการฉีกตั๋ว รับเงินสด เพราะยังไม่สามารถจัดเก็บด้วยวิธีการ E-Ticket (ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์) ได้
เบื้องต้นพบว่า ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่นี้ ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเยือน โดยเรือและนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเชื่อมต่อมาจากจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเรือทุกลำทางผู้ประกอบการเรือและไกด์นำเที่ยว ไม่ได้กวดขันให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทาง แต่จะให้มาสวมใส่ก่อนจะลงเล่นน้ำและเข้าถ้ำมรกตเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบนายท้ายเรือ และใบช่างเครื่องเรือ พบว่า เรือหลายลำมีทะเบียนเรือขาด โดยกล่าวอ้างว่าได้ไปดำเนินการต่อทะเบียนเรือที่จังหวัดกระบี่แล้ว แต่ยังไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อ ขณะที่บางคนให้ช่างเครื่องเรือขับ โดยไม่มีใบอนุญาตขับเรือ จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพ 100% ทุกลำต้องมีทะเบียนเรือ และคนขับใบอนุญาตขับเรือ พร้อมกำชับหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
นายเกรียงไกร เพาะเจริญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บอกว่า ได้วางแนวทางการปฏิบัติในการจัดระเบียบเรือทุกชนิด ที่จะเข้ามาจอดหน้าถ้ำมรกต เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยจะสนธิกำลังในการตรวจตรา และหากพบทำผิดกฎหมายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด พร้อมจัดเรือลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัย ส่วนการจัดเก็บรายได้ของอุทยานฯ นั้น ได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านจัดเก็บทั้ง 3 ด่าน ทั้งที่ท่าเรือปากเมง หน้าถ้ำมรกต และเกาะกระดาน ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและรัดกุม ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 1 ล้าน 5 แสนบาท และเดือนธันวาคมนี้ ผ่านมา 22 วัน จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้แล้ว 1 ล้าน 6 แสนบาท หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2567 ประมาณ 8 แสนบาท