กกต.สงขลาพร้อมรับสมัคร ส.ส.ประสานตำรวจ-ฝ่ายปกครองป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กกต.สงขลาพร้อมเปิดรับสมัคร ส.ส. 100% ตั้งเป้าใช้สิทธิเลือก ส.ส.เกิน 80% จัดงานพบสื่อมวลชนสร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ
วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.สงขลา จัดกิจกรรม “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พบสื่อมวลชน” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด มีผู้ตรวจการการเลือกตั้งและสื่อมวลชน เข้าร่วมประมาณ 50 คน
นายธนกฤต กล่าวว่า จ.สงขลา มี 9 เขตเลือกตั้ง เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งวันที่ 27–31 ธ.ค. ที่หอประชุมอาคารศรีเกียรพัฒน์ อบจ.สงขลา ขณะนี้มีการเตรียมรับสมัครพร้อม 100% ทั้งนี้ จ.สงขลามีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคน หน่วยเลือกตั้งเพิ่มจากปี 2566 จาก 1,700 หน่วยเป็น 2,400 หน่วย เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนนสะดวก คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
นายธนกฤต กล่าวว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อาทิ การประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ การฉีกบัตรเลือกตั้ง จะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
“การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นธรรม หากพบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พบเห็นการทุจริต ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ”