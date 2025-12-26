ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก

นราธิวาส - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนประชาชนพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ระวังจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในระยะนี้
วันนี้ (26 ธ.ค.) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนประชาชนพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ให้ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวมทั้งฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา เนื่องจากช่วงวันที่ 26-28 ธ.ค. 2568 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
โดยวันนี้ มีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนช่วงวันที่ 27-28 ธันวาคม มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง ถึงวันที่ 28 ธันวาคม นี้
สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีปริมาณน้ำฝนสะสมรายอำเภอ สูงสุดที่อำเภอสุไหงปาดี วัดได้ 143.2 มิลลิเมตร รองลงมาอำเภอสุคิริน วัดได้ 131.2 มิลลิเมตร และอำเภอเมืองนราธิวาส (สนามบินนราธิวาส) วัดได้ 130.4 มิลลิเมตร ทางด้านการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ (26 ธ.ค.69) มีนหรือฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักหลายพื้นที่ และฝนหนักมากบางแห่ง ขณะที่สถานการณ์น้ำท่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 รายงานว่า ระดับน้ำในลุ่มน้ำ 3 สายหลัก ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำโก-ลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่ำกว่าตลิ่ง (สีเขียว)
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวการพยากรณ์และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด