อบต.ไม้ขาว จัดพิธีรำลึกสึนามิ ครบรอบ 21 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จัดพิธีรำลึกสึนามิ ครบรอบ 21 ปี บริเวณกำแพงสึนามิ ประกอบพิธีทำบุญ 3 ศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิซัดถล่ม


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (26 ธ.ค.68) บริเวณสุสานไม้ขาว หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หรือกำแพงรำลึกสึนามิไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ได้จัดงานรำลึกสึนามิตำบลไม้ขาวครบรอบ 21 ปี โดยมีการประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา 3 ศาสนา คือ พุทธ อิสลาม และคริสต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์สึนามิซัดฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งมีข้าราชการ ประชาชน และญาติผู้ประสบภัยเข้าร่วมในพิธี


ทั้งนี้ หลังจากมีการกล่าวเปิดงาน และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากนั้นได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ในพิธีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันวางพวงหรีดและช่อดอกไม้สด ที่บริเวณกำแพงรำลึกสึนามิ ซึ่งมีการประดับธงชาติของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ จำนวน 45 ประเทศ เพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย


สำหรับพื้นที่บริเวณกำแพงรำลึกสึนามิ สุสานไม้ขาว ได้ถูกใช้เป็นจุดในการเก็บรวบรวมศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เพื่อรอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล หลังจากนั้นได้มีการสร้างกำแพงรำลึกสึนามิขึ้น เพื่อรำลึกผู้ที่จากไป โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จะมีการประกอบพิธีรำลึกสึนามิเป็นประจำทุกปี





