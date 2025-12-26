ชาวกระบี่ร่วมรำลึกเหตุการณ์สึนามิถล่ม ครบ 21 ปี ขณะบรรยากาศการท่องเที่ยวยังคึกคัก

กระบี่ - ครบรอบ 21 ปี เหตุการณ์สึนามิถล่ม จ.กระบี่ จัดงานรำลึก ณ ลานประติมากรรมปลาใบ เกาะพีพี ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลแน่น
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (26 ธ.ค.68) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี กลุ่มพิทักษ์พีพีและภาคีเครือข่าย ได้จัดงานเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 และ งานรำลึกครบรอบ 21 ปี เหตุการณ์สึนามิ ที่บริเวณลานประติมากรรมปลาใบ เกาะพีพี หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี มีญาติผู้เสียชีวิต ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดงานรำลึกในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงานวันรำลึกสึนามิ ครบรอบ 21 ปี เหตุการณ์สึนามิ ยืนสงบนิ่ง 1 นาทีแสดงความไว้อาลัยผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย จากนั้นได้มอบพวงมาลาสแตนเลสแก่ทีมนักประดาน้ำกลุ่มพิทักษ์พีพี เพื่อไปวาง ณ อนุสรณ์สถานสึนามิใต้น้ำ ที่หน้าอ่าวต้นไทร เกาะพีพี ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันวางดอกไม้แสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งจัดพิธี 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม สวดอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตและสูญหาย
โดยที่เกาะพีพี มีชาวไทยและต่างชาติ เสียชีวิต 722 คน สูญหาย อีก 587 คน อาคาร บ้านเรือนที่อยู่ชายฝั่งถูกคลื่นซัดได้รับความเสียหายจำนวนมาก จากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มชายฝั่งอันดามมัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หรือเมื่อ 21 ปีที่ผ่านมา และจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติด้วย
ในโอกาสครบรอบ 21 ปีของเหตุการณ์นี้ ทางชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การพัฒนาระบบเตือนภัยและการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคต โดยมีการฝึกระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเกาะพีพี กรณีกรณีพิบัติภัยสึนามิ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการป้องกันภัยธรรมชาติ เพื่อ เป็นการเตือนสติให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติภัยต่างๆ
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวของเกาะพีพี ยังคงคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเขาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก