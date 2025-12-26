ชาวบ้านน้ำเค็ม ร่วม รำลึก 21 ปี เหตุการณ์สึนามิถล่ม

พังงา- ชาวบ้านน้ำเค็ม ร่วม รำลึก 21 ปี เหตุการณ์สึนามิถล่มในพื้นที่ 6 จังหวัดทะเลฝั่งอันดามัน โดยมีการจัดพิธีวางดอกไม้ไว้อาลัยให้ผู้ที่เสียชีวิต และ พิธีทำบุญทางศาสนา
วันนี้ ( 26 ธ.ค.) ที่อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 21 ปี กรณีเหตุการร์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547
โดยมีนายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานวางดอกไม้ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิเข้าร่วม ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต และสูญหายจำนวนมาก รวมทั้งบ้านเรือนประชาชน ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ ได้รับผลกระทบ
สำหรับจังหวัดพังงา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก โดยทาง จ.พังงา ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้มีการวางพวงมาลาและการวางดอกไม้ การยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต พิธีกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม พร้อมทั้งทำรูปไวนิลทหารกล้าที่รบชายแดนและเสียชีวิตเพื่อเป็นการร่วมรำลึกและไว้อาลัย
นอกจากนั้น ยังจัดให้มีพิธีวางดอกไม้ไว้อาลัย ให้แก่ประชาชน จ.พังงา และ นักท่องเที่ยวที่เสียชีวิต และสูญหายจำนวนมาก รวมถึงเศรษฐกิจเสียหายไปหลายพันล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ฟื้นฟูจนกลับคืนสู่สภาพปกติ โดยไม่มีเค้าโครงภาพการสูญเสียปรากฏให้เห็น แต่ยังคงมีอนุสรณ์สถานสึนามิในหลายพื้นที่ที่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้น
ซึ่งในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการรำลึกให้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ได้ร่วมไว้อาลัย ณ สถานที่ต่างๆ ซึ่งการจัดงานรำลึกสึนามิในครั้งนี้ จะเป็นคุณูปการต่อสาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวเองก็จะเข้าร่วมงานรำลึกสึนามิเป็นประจำตลอดทุกปี