“พรรคประชาชาติ” มั่นใจกวาด 13 ที่นั่งชายแดนใต้ ชูนโยบาย “0-10-100” พลิกฟื้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ยะลา - “พรรคประชาชาติ” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ชายแดนใต้-สงขลา ชูนโยบาย “0-10-100” พลิกฟื้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ยกพรรคไม่ได้เป็นเพียงของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่คือพรรคที่เป็นปากเสียงให้คนทั้งประเทศ มั่นใจกวาด ส.ส.ทั้ง 13 เขตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
วันนี้ (25 ธ.ค.) พรรคประชาชาติ จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมูลนิธิมะทา จ.ยะลา โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 27 ธ.ค. 68 และเข้าสู่สนามเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 ก.พ. 69 โดยผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นอดีต ส.ส. เจ้าของพื้นที่เดิมที่มีฐานเสียงเข้มแข็ง
ภายในงาน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อดีตเราคือผู้เสริมสร้างสิทธิ และพิทักษ์ประโยชน์ ให้ปวงประชาในแผ่นดินนี้" เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกพรรค ก่อนเข้าสู่วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อสื่อสารนโยบาย "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ซึ่งพรรคประชาชาติไม่ได้เป็นเพียงพรรคของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่คือพรรคที่เป็นปากเสียงให้คนทั้งประเทศ โดยชูนโยบายหมัดเด็ด "0-10-100" ได้แก่ 0 (Zero Dropout): แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องไม่มีเด็กหลุดจากระบบ และเร่งแก้หนี้ กยศ. 10 (GDP 10%): ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างน้อย 10% ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 100 (คุณภาพชีวิต) มุ่งสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อไปสร้างเมืองและสร้างประเทศให้เต็มร้อย
นอกจากนี้ ยังประกาศจุดยืนด้านสังคมที่แข็งกร้าว โดยจะผลักดันให้ "กัญชาและกระท่อม" กลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด เพื่อคุ้มครองเยาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่
"เรามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม จากความตั้งใจและความจริงใจที่มีให้พี่น้องประชาชน ตนเชื่อมั่นว่าผู้สมัครที่พรรคคัดเลือกมาจะคว้าชัยชนะได้ครบทั้ง 13 เขตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน" พ.ต.อ.ทวี กล่าว