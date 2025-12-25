จับสาวทอมเปิดบัญชีม้าถูกนำไปใช้หลอกเหยื่อสูญเงิน 12 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สาวทอมช็อกถูกหลอกเปิดบัญชีม้านำไปใช้หลอกเงินเหยื่อสูญกว่า 12 ล้านบาท สารภาพเพื่อนแฟนติดต่อมาทางไลน์และจ่ายเงินให้แค่ 300 บาท ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ช่วงนั้นกำลังตกงาน
วันนี้ (25 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ ตชด.437 ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการ ตชด.43 หัวหน้ากองร้อย ตชด.437 ลงพื้นที่ตามไปจับกุม น.ส.วันวิสาข์ งามไตรไร อายุ 39 ปี หรือโบว์ สาวทอม ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ 5 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2567 ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และข้อหาร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
โดยขณะเข้าจับกุม น.ส.วันวิสาข์ ถึงกับตกใจหลังจากที่รู้ว่าถูกนำบัญชีไปเปิดเป็นบัญชีม้าใช้ในการหลอกลวงประชาชน และยิ่งตกใจหนักเมื่อรู้ว่าเคสที่ถูกแจ้งความไว้ที่ สภ.ปากเกร็ด มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกสูญเงินไปถึง 12 ล้านบาท และบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าจะมีคนโดนหลอกเงินมากขนาดนี้
จากการสอบถาม น.ส.วันวิสาข์ บอกว่า ย้อนหลังกลับไปเมื่อปีก่อนมีเพื่อนของแฟนติดต่อมาทางไลน์ให้ส่งบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคารและสแกนหน้าผ่านทางไลน์ ให้ค่าเสียเวลา 300 บาท พอถามว่าเอาไปทำอะไรก็บอกว่าไม่ได้เอาไปทำสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนสบายใจได้ ตอนนั้นก็ทำไปเพราะว่ากำลังตกงาน แต่พอทำตามขั้นตอนทุกอย่างจบก็ถูกบล๊อคไม่สามารถติดต่อกับเพื่อนแฟนคนนี้ได้อีกเลย และไม่นานก็มีตำรวจ สภ.ปากเกร็ด โทรมาหาบอกว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ถูกนำไปใช้โอนเงินของมิจฉาชีพพวกคอลเซ็นเตอร์และหลอกลวงกันทางออนไลน์ แต่ว่าถูกจับคดียาเสพติดและต้องโทษจำคุก ก่อนที่จะออกมาไม่นานและมาถูกตำรวจตามมาจับกุมในครั้งนี้
จากนั้นจ้าหน้าที่จึงคุมตัว น.ส.วันวิสาข์ ส่ง สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามที่ถูกแจ้งความไว้ เพื่อดพเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับไทม์ไลน์คดีนี้เริ่มจากเมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 ได้มีคนร้ายอ้างว่าเป็นลูกครึ่งไทย-ไต้หวันและเป็นทหารชาวอเมริกันได้โทรมาหาผู้เสียหาย จากนั้นก็มีการคุยกันเรื่อยมา และคนร้ายอ้างว่าได้รับความลำบากในสงครามโดยมีสัญญา5ปี อยากออกจากตรงนั้นแต่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เมื่อกลับออกมาจะคืนเงินให้พร้อมกับดอกเบี้ยและจะส่งของมีค่ามาให้อีกด้วย ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคนร้าย รวม 15 ครั้ง เป็นเงิน 11,811,030.20 ว่า หรือเกือบ12ล้านบาท จากนั้นก็ขาดการติดต่อจึงได้เข้าแจ้งความไว้