ศึกสายเลือด! ปชป.ส่ง 'กฤตย์อิชย์' ลูกพี่ลูกน้อง 'สุณัฐชา' ลงชนสนาม ส.ส.ตรัง เขต 3

ตรัง - เลือกตั้ง ส.ส.ตรัง เขต 3 เดือด พรรคประชาธิปัตย์ มีมติเห็นชอบให้ “กฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์” ลงสมัครแทน และต้องสู้ศึกชนกับ “สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แต่อยู่คนละพรรคกัน
วันนี้ (24 ธ.ค.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ตรัง ทั้ง 4 เขต สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ประกอบด้วย เขต 1 นายธโนภาส สินไชย เขต 2 นางสาวดวงฤทัย บัวแก้ว เขต 3 นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ และเขต 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง ซึ่งทั้งในเขต 1-3 ถือเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ทั้งหมด ยกเว้นในเขต 4 ที่เป็นอดีต ส.ส.เดิม
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในการทำไพมารีโหวต เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.เขต ตามที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอ ณ ที่ทำการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นางสาวธณฐกาญจน์ หมุนมิต อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง สมัยล่าสุด ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 แต่ปรากฏว่า ล่าสุดคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กลับมีมติเห็นชอบให้ นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ เป็นผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 แทน
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไร และเกิดขึ้นทั้งในหลายเขตของพรรคประชาธิปัตย์ และในหลายพรรค ซึ่งตามขั้นตอนแล้วคณะกรรมการสาขาพรรคในแต่ละเขต จะสามารถกระทำได้เพียงแค่การเสนอความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ต่อรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ที่ทางพรรคได้นำเสนอไปให้เพื่อพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกระบวนการสรรหา
จากนั้นคณะกรรมการสาขาพรรคในแต่ละเขต จะเสนอรายชื่อทั้งหมดกลับมายังคณะกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ชี้ขาด ในฐานะผู้ที่มีอำนาจสูงสุด ซึ่งอาจจะเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอเข้ามาตามลำดับขั้น หรืออาจเลือกสรรบุคคลอื่นให้ลงสมัคร ส.ส.แทนก็ได้ หากพิจารณาท้ายสุดแล้วเห็นว่า เหมาะสมกว่า จึงขอให้อย่านำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น หรือขยายความใดๆ เพราะทุกพรรคก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง เขต 3 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดว่าอุณหภูมิทางการเมืองจะร้องแรงกว่าทุกเขต เนื่องจาก 2 ในผู้สมัครอยู่ในสายเลือดเดียวกัน คือ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย ที่ล่าสุดย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยจะต้องลงแข่งกับ นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดกัน