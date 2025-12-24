ผู้ว่าฯ ภูเก็ต หารือ เอกอัครราชทูตฮังการี เดินหน้าความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ – เศรษฐกิจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ต หารือ เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เดินหน้าความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ – เศรษฐกิจ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2568) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.ซิลเวีย ชาโลกี เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับประเทศฮังการี โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ อ่อนอินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดภูเก็ต และ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีความยืดหยุ่นและความพร้อมในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งจากกำลังซื้อของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัด ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไปจำเป็นต้องดำเนินควบคู่กับการทบทวนและปรับปรุงกลไกด้านกฎหมาย เพื่อให้การอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
นายนิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำ เพื่อยกระดับการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ด้าน ดร.ซิลเวีย ชาโลกี เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์และผลงานด้านการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานในอดีต พร้อมระบุว่า ฮังการีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ จึงมีความสนใจที่จะหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวกับจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด
ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฮังการียังได้แนะนำกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการีประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศฮังการีกับจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และธุรกิจในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฮังการี กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยและฮังการีมีความสัมพันธ์อันดีและยาวนาน โดยฮังการียังให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการศึกษา ผ่านโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งในปีหน้ามีแผนเตรียมมอบทุนการศึกษาประมาณ 40 ทุน รวมถึงความร่วมมือในมิติด้านพระพุทธศาสนา และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต