สำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งความเพจอ้างข้อมูลเท็จตรังจังหวัดคุณภาพแย่สุดในไทย

ตรัง - สำนักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี “เพจ Marketer.boy ชีวิตติดการตลาด” หลังลงคลิปกล่าวหา จ.ตรัง ว่า เป็นจังหวัดที่อยู่และคุณภาพแย่ที่สุดในไทย เพราะเข้าข่ายเป็นข้อมูลเท็จ
วันนี้ (24 ธ.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มอบอำนาจให้ นางราตรี บัวแก้ว นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดตรัง ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.ท.กริชพล จูห้อง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตรัง เพื่อให้ดำเนินคดี กรณีที่ “เพจ Marketer.boy ชีวิตติดการตลาด” ได้ทำคลิปวิดีโอ 10 จังหวัด ที่อยู่ และคุณภาพยอดแย่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เนื่องจากเพจดังกล่าวได้มีการจัดลำดับจังหวัดตรัง ว่า เป็นจังหวัดที่อยู่ และคุณภาพแย่ที่สุดในประเทศไทย โดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลวัดคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งจากพฤติการณ์ของเพจดังกล่าวนั้น ส่งผลทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับความเสียหาย จึงได้มอบอำนาจให้ นางราตรี ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
อนึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่า จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดลำดับที่ 1 ที่อยู่ และคุณภาพแย่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งที่ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่เคยจัดทำการสำรวจ หรือเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นข้อมูลเท็จ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของจังหวัดตรัง และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จนอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องไปยังเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ในฐานะที่มีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม ตรวจสอบ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และในระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว รวมทั้งล่าสุดยังได้มอบอำนาจให้นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดตรัง ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ “เพจ Marketer.boy ชีวิตติดการตลาด” ตามกระบวนการกฎหมายแล้วเช่นกัน