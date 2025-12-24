พรรคเพื่อไทยสงขลาเปิดตัว สส.ทั้ง 9 เขต โวไม่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเทา-สีดำ ไม่ซื้อเสียง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พรรคเพื่อไทยสงขลาจัดประชุมเปิดตัวผู้สมัคร สส. ทั้ง 9 เขต โวไม่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเทา-สีดำ และไม่มีซื้อเสียง คะแนนที่ได้รับเป็นคะแนนบริสุทธิ์ทุกคะแนน
วันนี้ (24 ธ.ค.) ที่ร้านไอคิทเซ่น ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้มีการประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน
โดยในที่ประชุมรับรองผู้สมัคร สส.เขตทั้ง 9 เขต ได้แก่ เขต 1 นายสำราญ บุญเส้ง, เขต 2 นายอรรถชาญ เชาว์วาณิชย์, เขต 3 นายจิรันธนิน ตาลทรัพย์คุณ, เขต 4 นายนุกูล อยู่ทอง, เขต 5 นายสหาก หมุดตะเหล็บ, เขต 6 นางสาวจิรนาถ เหลาะเหม, เขต 7 นายสมาท สะอาดวารี, เขต 8 นายอธิวัตร ใบสะเม๊าะ และ เขต 9 ดร.สนิท บุญราศี
นายอรรถชาญ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่าผู้สมัครแบบแบ่งเขตทั้ง 9 มีโอกาสได้คะแนนเพิ่ม ประชาชนปฏิเสธนักการเมืองสีเทา-สีดำมากขึ้น และว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตสงขลาทุกคน ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างดีจากกรรมการบริหารพรรค ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา-สีดำ และจะไม่มีการใช้เงินซื้อเสียง คะแนนที่ได้รับเป็นคะแนนบริสุทธิ์ทุกคะแนน