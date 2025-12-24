พนักงานขับรถเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อกร่าง ยิงเพื่อนบ้านตาย 1 เจ็บ 1

พัทลุง - พนักงานขับรถเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อสุดกร่าง ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านผู้เป็นพ่อตายลูกชายบาดเจ็บ สาเหตุจากความขัดแย้งที่มีต่อกันเรื่อยมา
วานนี้ (23 ธ.ค.) ร.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ ขาวนวล ร้อยเวร สภ.บางแก้ว จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณหมู่บ้านท้องถิ่นไท หมู่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ รพ.บางแก้ว เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพัทลุง
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านห้องแถวหมู่บ้านท้องถิ่นไทย เจ้าหน้าที่พบศพ นายศรีไพร จันทรสวัสดิ์ อายุ 50 ปี นอนเสียชีวิตในสภาพคร่อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ ทะเบียน กษม 832 สงขลา ล้มตะแคงอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณดวงตาซ้าย กระสุนทะลุออกท้ายทอย จำนวน 1 นัด นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย ทราบชื่อ นายอเนก จันทรสวัสดิ์ อายุ 23 ปี ลูกชายของผู้ตาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนชนิดเดียวกันเข้า บริเวณต้นขาขวาและต้นขาซ้าย จำนวน 1 นัด พลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลบางแก้วก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง
ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายวรงค์กร หรือเริญ เพ็ชรมาก อายุ 55 ปี พนักงานขับรถเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ที่มีบ้านอาศัยอยู่ติดกัน หลังก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่า
จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายศรีไพร ผู้ตาย เพิ่งขับรถจักรยานยนต์กลับจากทำธุระภายนอก เมื่อขับเข้ามาบริเวณหน้าบ้าน จู่ ๆ นายวรงค์กร ผู้ก่อเหตุ ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ นายศรีไพร หลายนัดจนล้มลงเสียชีวิต ขณะเดียวกัน นายอเนก ลูกชายผู้ตาย ได้วิ่งเข้าไปช่วยบิดา และถูกกระหน่ำยิงใส่ ถูกยิงเข้าที่ต้นขา 2 นัด ได้รับบาดเจ็บก่อนวิ่งเข้าไปหลบภายในบ้าน
ด้าน นายวิวุฬ จันทรสวัสดิ์ อายุ 60 ปี พี่ชายผู้เสียชีวิต เล่าว่า น้องชายเป็นคนไม่เคยหาเรื่องใคร แต่หลังจากที่ นายวรงค์กร ผู้ก่อเหตุ ได้มาสร้างบ้านติดกัน 2 ปี นายวรงค์กร พยายามต่อว่าและกล่าวหาอวดแบ่งใส่น้องชายตลอด ตนเองบอกน้องชายให้อดทนและให้ระวังตัวตลอด แต่ไม่คิดว่า นายวรงค์กร จะทำได้ขนาดนี้
ด้าน นางวิไล ล่าเต๊ะ อายุ 45 ปี ภรรยาของผู้ตาย เล่าว่า สาเหตุความบาดหมางเริ่มจากกรณีลูกชายของผู้ก่อเหตุมีเพื่อนมามั่วสุมที่บ้าน ครอบครัวผู้ตายได้ตักเตือนด้วยความหวังดีแต่อีกฝ่ายไม่พอใจ จนกลายเป็นชนวนเหตุความขัดแย้งเรื้อรังและนำไปสู่เหตุสลดดังกล่าว