ทน.ภูเก็ต ทำถึง! ตกแต่งสร้างสีสันคริตส์มาส-ปีใหม่ ส่งชานต้า-ชานดี้ ในธีมนัทแครกเกอร์เกาะตึกชาร์เตอร์ด ส่งความสุขให้ทุกคน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เทศบาลนครภูเก็ต ทำถึงมาก สร้างสีสันบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งลุงชานต้า และแซนดี้ ในธีมนัทแครกเกอร์ เกาะตึกชาร์เตอร์ด แลนด์มาร์กเมืองภูเก็ต พร้อมโบกมืกทักทายส่งความสุขให้ทุกคนที่ผ่านไปมา
วันนี้ (24 ธ.ค.68) เทศบาลนครภูเก็ต ได้ตกแต่งประดับประดาเมืองต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง
โดยได้มีการตกแต่งประดับประดาเมืองตามจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขตเมืองภูเก็ต เช่น ที่บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด จุดถ่ายรูป เช็คอิน แลนด์มาร์กยอดฮิตเมืองเก่าภูเก็ต ปีนี้เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายศุภโชค ละอองเพชร ทำถึงมาก ตกแต่งตึกด้วยชานต้ากับชาร์ตี้ ที่มาในธีม นัทแครกเกอร์ เกาะอยู่บนตึก และขยับมือทักทาย ส่งความสุขให้ทุกคน พร้อมต้นคริสต์มาส สวยงามมาก ใครเห็นแล้วจะต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ส่วนบริเวณวงเวียนสุรินทร์ หรือ วงเวียนหอนาฬิกา ที่ตกแต่งด้วยตุ๊กไม้รูปทหาร นัทแครกเกอร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของสัญลักษณ์ช่วงคริสต์มาส สร้างบรรยาศด้วยต้นคริสต์มาส กวางเรนเดีย สวยงามมากๆ และจุดวงเวียนสุริยเดช หรือ วงเวียนถนนระนอง ที่ปีนี้ส่งน้องย่าหยา มาทักทายส่งความสุขให้ทุกคนที่ผ่านไปมา