ชายชู้ขับรถมาส่งเมียข้างบ้าน สามีเห็นถือมีดพุ่งตัวเปิดประตูรถก่อนถูกยิงสวนเจ็บสาหัส

พัทลุง – สามีเอ๊ะใจภรรยามีคนอื่นแอบซุ่มดูข้างบ้าน พบภรรยาลงมาจากรถชายอื่นจึงปรี่พุ่งตัวพร้อมมีดเข้าหา แต่เมื่อเปิดประตูรถกลับถูกยิงสวนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่ชายชู้และภรรยาจะขับรถหลบหนีไป เหตุเกิดท้องที่ ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
วานนี้ (23 ธ.ค.) ร.ต.อ.อาคม ปานจันทร์ ร้อยเวร สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ท้องที่ ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ขรี ในที่เกิดเหตุพบผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บทราบชื่อ นายสุวิทย์ โคราช อายุ 38 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณแขนขวา ทะลุชายโครงถึงปอด ก่อนกระสุนไปติดอยู่ตรงไขสันหลัง 1 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเร่งนำตัวส่ง รพ.ตะโหมด แล้วส่งตัวรักษาต่อที่ รพ.พัทลุง อีกทั้งยังพบรองเท้าและอาวุธมีดปลายแหลม 1 เล่ม จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่ นายสุวิทย์ ผู้เป็นสามี และมีอาชีพขายผักในตลาดสดแม่ขรี สงสัยว่าภรรยาแอบมีกิ๊กกับชายอื่น เลยเฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ โดยช่วงค่ำภรรยา อายุ 33 ปี บอกว่าจะไปดูบ้านใหม่ที่ซื้อไว้ห่างจากบ้านประมาณ 1.5 กม. ผ่านไปซักพัก นายสุวิทย์ เห็นว่าไปนานเลยจึงตามไปดู พบเพียงรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมบ้านหลังใหม่ที่ซื้อร่วมกันไว้แต่ไม่พบภรรยา จึงได้เดินไปแอบซุ่มดูอยู่ข้างทาง
จากนั้นได้มีรถยนต์สีดำขับมาแล้วจอดข้างบ้านเพื่อให้ภรรยาตัวเองลงจากรถ เมื่อ นายสุวิทย์ เห็นก็วิ่งถือมีดออกมาจากข้างทางที่ซุ่มดูอยู่ แต่ขณะที่กำลังเปิดประตูรถชายคนขับได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ 1 นัด ทำให้ นายสุวิทย์ ต้องวิ่งหนีออกไปและล้มลงข้างถนน ก่อนชายชู้พร้อมภรรยาขับรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนพร้อมหาหลักฐานว่าชายที่ก่อเหตุและเป็นคนขับรถคือใคร พร้อมทั้งติดตามตัวภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบสวนเช่นกัน แต่ยังไม่ทราบว่าทั้ง 2 ได้หลบหนีไปยังพื้นที่ใด