ชายขับรถตู้เครียด ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองคาสนามยิงปืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชายขับรถตู้ เครียดจัด ฉวยโอกาสตอนไปเรียนยิงปืน เหลือกระสุนนักสุดท้ายหันกระบอกจ่อขมับตัวเองลั่นไก ต่อหน้าครูฝึกในสนาม เบื้องต้นอาการสาหัส แต่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 เวลา18.05น. พ.ต.ท.อัครพล ศิวิไล สว.สอบสวน สภ.สาคู จ.ภูเก็ต ได้รับมีเหตุมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในสนามยิงปืน ชื่อดังแห่งหนึ่ง ต.สาคู อ.ถลาง ขอให้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
หลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคูทราบจึงรุดไป ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบกองเลือดจำนวนมาอยู่บนพื้นระหว่างช่องฝึกซ้อมยิงช่องที่13และ14 ส่วนผู้บาดเจ็บหน่วยกู้ชีพ อบต.สาคู นำส่งรพ.ถลาง แต่อาการสาหัส ได้ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.วชิระภูเก็ต และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนได้ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ นายกิตติพงศ์ ชิตกูล ได้ขับรถตู้ เข้ามาที่สนามยิงปืนที่เกิดเหตุ จากนั้นได้ติดต่อขอเช่าปืนกล๊อก 19 พร้อมกระสุน 10 นัด และ เป้า ในราคา 650 บาท เพื่อฝึกซ้อมยิงปืน มีนายอาคม เป็นผู้ดูแล โดยได้เข้าช่อง 13 เพื่อและทำการยิงปืน เมื่อยิงได้จำนวน 9 นัด นายกิตติพงศ์ ได้สอบถามผู้ดูแลว่าเหลือกระสุนอีกกี่นัด ผู้ดูแลจึงตอบ ว่าเหลืออีก 1 นัด
จากนั้นนายกิตติพงศ์ ได้หันลำกล้องปืนจ่อยิงศีรษะตัวเองจำนวน 1 นัด ก่อนล้มฟุบลงบนพื้นได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เจ้าหน้าดูแลสนามจึงรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพมาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งรพ.ถลาง เป็นการด่วน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้อง cctv บันทึกเหตุการณ์ชัดเจน พนักงานสอบสวนได้ตรวจที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุ ก่อนติดต่อญาติ ของผู้บาดเจ็บก่อนดำเนินสอบสวนหาสาเหตุที่ยิงตนเองต่อไป
อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผู้เสียชีวิตมีความเครียดเรื่องส่วนตัว