รวบคาโรงพยาบาล! "เสี่ยเหมืองทองในจีน" หลังหนีมากบดานในภูเก็ต จนวีซ่า ขาด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จนมุม! ตำรวจสืบจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ตม.1 รวบคาโรงพยาบาล! "เสี่ยเหมืองทองจีน" หนีหมายจับ คดีน้ำท่วมเหมืองทอง ทำให้มีคนงานเสียชีวิตหลายราย หลังหนีมากบดานในพื้นที่ภูเก็ต จนวีซ่าขาด ”
จากรณีจากทางการจีน ได้ประสานมายัง ตม.1 ให้สืบสวนหาตัว นายหลิว หงป๋อ (Mr. Liu Hongbo) อายุ 56 ปี ชาวจีน ซึ่งหลบหนีหมายจับคดีสำคัญของประเทศจีน ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกพบข้อมูลสุดช็อก ว่า นายหลิว หงป๋อ คือ อดีตนักธุรกิจเจ้าของเหมืองทองคำในประเทศจีน ที่หลบหนีคดีอุบัติเหตุเหมืองน้ำท่วม จนมีผู้เสียชีวิตนับสิบราย โดยได้พาภรรยาบินหนีข้ามประเทศมาซ่อนตัวอยู่ที่ภูเก็ต
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ร่วมกับ บก.ตม.1 เข้าจับกุม นายหลิว หงป๋อ (Mr. Liu Hongbo) อายุ 56 ปี ชาวจีน ได้ที่โรงพยาบาลดังกลางเมืองภูเก็ต หลังสืบทราบเบาะแสว่ามีชาวจีนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาใช้บริการ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นายหลิว หงป๋อ เป็นบุคคลที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay) มาแล้วถึง 113 วัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา "เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยภายหลังจากการอนุญาตสิ้นสุด" ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จากนั้นจะได้ดำเนินการส่งผลักดันกลับประเทศต้นทางเพื่อดำเนินคดีที่หลบหนีต่อไป