อบจ.ภูเก็ต เปิดใช้งานระบบลงทะเบียนผู้โดยสารเรือ Phuket Smart Pier ยกระดับความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อบจ.ภูเก็ต เปิดใช้งานระบบลงทะเบียนผู้โดยสารเรือ Phuket Smart Pier ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือ สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวทางทะเล
วันนี้ ( 23 ธ.ค.68 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนผู้โดยสารเรือ Phuket Smart Pier โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร Phuket Smart Pier ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต
นายเรวัต อารีรอบ นาย อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ตได้นำนโยบาย Smart City ของจังหวัดมาขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบ Phuket Smart Pier เพื่อยกระดับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวทางทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้นำเทคโนโลยี "ระบบ Phuket Smart Pier" มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้เป็นท่าเรือหลักของจังหวัดภูเก็ต โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานสากล
ระบบ Phuket Smart Pier ประกอบด้วย 1. ระบบลงทะเบียนผู้โดยสารเรือ 2.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 3.ระบบตรวจจับ วิเคราะห์ และติดตามบุคคล 4.ระบบอ่านป้ายทะเบียน 5. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 6.ระบบประกาศเสียง 7. ระบบอากาศยานไร้คนขับ และ8.ระบบศูนย์สั่งการ ระบบดังกล่าวเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา
ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญควบคู่กับการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบและมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางและทำกิจกรรมทางทะเลได้อย่างอุ่นใจ
Phuket Smart Pier เป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้โดยสาร การตรวจสอบข้อมูล การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับศูนย์สั่งการกลาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการดูแลผู้มาเยือนในทุกด้าน เพื่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และน่าประทับใจ