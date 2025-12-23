ตำรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสกัดจับคนร้ายขับรถแหกด่านเตรียมความพร้อมรับเทศกาลคริสต์มาส-ส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่

สุราษฎร์ธานี – สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด เกาะสมุย เพิ่มความเข้มซักซ้อมแผนสกัดจับคนร้ายมีอาวุธขับรถยนต์แหกด่านตรวจหลบหนี เตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนเทศกาลหยุดยาว คริสต์มาสและปีใหม่ 2569
วันนี้ ( 23 ธ.ค.68) พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยได้จำลองเหตุการณ์เสมือนจริง กรณีมีคนร้ายเป็นชายไทย ขับรถยนต์ กระบะสีประตู ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง ขับรถยนต์ผ่านด่านตรวจบริเวณสามแยกวงเวียนพรุเฉวง หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น พร้อมขับรถยนต์แหกด่านหลบหนี ไปเส้น สนามบินเกาะสมุย เจ้าหน้าที่จึงได้วิทยุขอกำลังเสริมไล่ติดตาม พร้อมตั้งด่านตรวจ บริเวณทางลัดแยกฮวงซุ้ย ก่อนที่คนร้าย เห็นเจ้าหน้าที่ปิดถนน และขับหนีต่อไปไม่ได้ จึงยอมจำนน ยอมหยุดรถ
เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสัญญาณให้คนร้ายยอมมอบตัว และเข้าตรวจค้นตามหลักยุทธวิธีตำรวจ โดยสั่งให้คนร้าย ยกมือขึ้นไว้บนท้ายทอย และนอนลงกำพื้น จนทำการจับกุมได้ในที่สุด เข้าตรวจค้นภายในรถยนต์คนร้าย พบอาวุธปืน ที่คนร้ายยอมจำนน วางไว้บนเบาะ เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลียร์ ก่อนควบคุมตัวคนร้ายไปดำเนินคดี
พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด เปิดเผยว่า เป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง เพื่อป้องกันเหตุ หากเกิดเหตุขึ้นมาจะได้ติดตามคนร้ายโดยทันท่วงที ซึ่งการซักซ้อมแผนครั้งนี้ ส่วนหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อม ในช่วงเทศกาลหยุดยาว ห้วงเทศกาลคริสต์มาส และ ปีใหม่ 2569 ซึ่งในพื้นที่ สภ.บ่อผุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นในของอำเภอเกาะสมุย ในพื้นที่ก็จะมีกล้องวงจรปิด ของเทศบาลนครเกาะสมุย และของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่สามารถตรวจสอบและดูภาพได้ หากมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เห็นภาพคนร้าย และจะสกัดจับคนร้าย บนถนนทั้งสายหลักและสายรองได้ทันที
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงจะได้ติดตามตัวคนร้ายได้ทันท่วงที และเป็นการกระตุ้นกำลังพล ให้มีความพร้อมตื่นตัวในการปฎิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ หากเมื่อมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จริง
จึงก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชน หากพบเห็น เหตุการณ์ให้สังเกตุ ตำหนิ รูปพรรณ ของคนร้าย แล้วให้ช่วยกันเเจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่โดยแจ้งทางสายด่วน 191 หรือ โทร 077-414567 สภ.บ่อผุด ใน 24 ชั่วโมง