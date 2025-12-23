นราธิวาสเปิดพื้นที่ชายแดนส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดงาน Amazing Thailand Su-ngaikolok Countdown 2026 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 28–31 ธันวาคม 2568 ณ สวนสาธารณะสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้แนวคิด “Harmony Beyond Borders” ไฮไลต์กิจกรรม ประกอบด้วยการตกแต่งประดับไฟ โดยใช้เทคนิค Light up และ Mapping และประดับไฟตามจุดต่างๆ
โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดังตลอด 4 วันการจัดงาน ได้แก่ วันที่ 28 ธันวาคม 2568 พบกับวง Season Five, วันที่ 29 ธันวาคม 2568 พบกับ เจนนิเฟอร์ คิ้ม, วันที่ 30 ธันวาคม 2568 พบกับ พลพล พลกองเส็ง และ ปอ อรรณพ และในคืนส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบกับศิลปินจากประเทศอินโดนีเซีย วง Repvblik พร้อมด้วยศิลปินไทย วิด ไฮเปอร์ และ ตั้ม วราวุธ ซึ่งจะร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุข พร้อมการแสดงพลุเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจร่วมกันของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั้งสองฝั่งชายแดน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดลานอาหารฮาลาลและตลาดชุมชน OTOP กว่า 50 ร้านค้า เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและกลุ่มชุมชนได้นำเสนออาหารท้องถิ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ควบคู่กับกิจกรรมเวิร์กชอปและกิจกรรมศิลปาชีพจากชุมชน อาทิ การปักผ้า การจักสานย่านลิเภา การทอเสื่อกระจูด การทำเรือกอและจำลอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพให้แก่พสกนิกรในพื้นที่
ททท. คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน ตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มระยะเวลาพำนัก และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของจังหวัดนราธิวาสในระดับภูมิภาค