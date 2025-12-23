ตร.เร่งระดมกำลังทั้งจังหวัดพัทลุงเร่งคลี่คลายคดีลอบยิง “กำนันยอง”

พัทลุง – คืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายลอบยิง “กำนันยอง” ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง เสียชีวิตในพื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ล่าสุดระดมพนักงานสอบสวนทุก สภ.ในจังหวัดพัทลุง เร่งคลี่คลายคดี
วันนี้ (23 ธ.ค.) ความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอรจูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กอ-2428 สงขลา ทำให้ นายพยอม สังข์ทอง หรือ กำนันยอง อายุ 64 ปี อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง เสียชีวิต โดยเหตุเกิดบนถนนสายพรุโอน-ท่ามะปราง ท้องที่ ม.1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา
ล่าสุด พล.ต.ต.เชาวลิต เลี่ยงสุพงษ์ ผบก.ภจ.ว.พัทลุง เรียกกระชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดี ที่ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งระดมทีมพนักงานสอบสวนจากทุก สภ.ในจังหวัดพัทลุง มาช่วยสอบพยานในที่เกิดเหตุ และพยานแวดล้อมเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งออกหมายจับกลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุคดีฆ่าดังกล่าว พร้อมประสานชุดสืบสวนภาค 9 สืบสวนจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่กองปราบบูรณาการร่วมกันในการหาหลักฐานประกอบคดี
โดยในเบื้องต้นพอจะรู้ตัวกลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ รวมถึงคนสั่งการและผู้อยู่เบื้องหลังแล้ว แต่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะออกหมายจับได้ในเร็ว ๆ นี้