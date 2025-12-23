เดือดร้อนหนัก! ชาวบ้านพัทลุงบ่นอุบวอนเร่งซ่อมถนนหลังขาดมานานนับเดือน

พัทลุง – ชาวบ้านบ่นเป็นเสียงเดียวกัน วอนหน่วยงานรัฐเร่งซ่อมถนนเส้นทางเรียบริมทะเลสาบสงขลา ท้องที่ ม.7 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หลังเทศบาลขุดถนนเพื่อระบายน้ำท่วม ชี้ใช้เส้นทางอื่นต้องเพิ่มเวลาเกือบ 2 เท่าตัว
วันนี้ (23 ธ.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ฝาละมี ต.ปากพะยูน และชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเรียบริมทะเลสาบสงขลา จากบ้านปากเกรียว -ปากพะยูน ท้องที่ ม.7 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกัน หลังจากเทศบาลขุดถนนเพื่อระบายน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ปากพะยูน ช่วงปลายเดือน พ.ย.68 ที่ผ่านมา แต่หลังจากน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติมานานเกือบเดือน ถนนที่ชาวบ้านใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซม ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ ไม่ว่าจะส่งลูกหลานไปโรงเรียน ขายพืชผลทางด้านการเกษตร รวมทั้งนำสัตว์ทะเลไปขายในตลาดปากพะยูน ต้องขับรถอ้อมเส้นทางไปไกลกว่าเดิมถึง 2 เท่าตัว
โดยชาวบ้านบอกว่าน้ำลดแล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า อบต. อำเภอ หรือจังหวัด ช่วยเข้ามาดูแลหน่อย ช่วยทำทางเบี่ยงหรือเอาดินลูกรังมาถมเพื่อแก้ไขให้ชาวบ้านในเบื้องต้นได้ใช้สัญจรไปมา หากรองบประมาณโครงการใหญ่คงอีกนาน ขอให้รีบแก้เถอะชาวบ้านจะได้ทำมาหากินสะดวกขึ้นเหมือนเดิม