สลด! คนขับเก๋งพุ่งชนท้าย จยย.ทำคนขับ-คนซ้อนท้ายดับคาที่ 2 ราย บนถนน 417 ขาออกเมืองสุราษฎร์ฯ

สุราษฎร์ธานี - สลด! คนขับรถเก๋งพุ่งชนท้าย จยย.ทำคนขับ คนซ้อนท้ายดับ 2 ศพ ขณะที่คนขับรถเก๋งหายตัวไปจากที่เกิดเหตุ ตร. เร่งตามหาตัว ด้านพ่อของหนุ่มวัย 26 ที่เสียชีวิตเผยลูกเพิ่งกลับจากการรักษาอาการป่วย
.. เมื่อเวลา 06.30 น. ( 23 ธันวาคม 2568) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถจักรยายนต์ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เหตุเกิดที่ ถนนสาย417 ขาออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าสนามบิน พื้นที่ ม.7 ต.วัดประดู่ อ.เมือง
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในจุดเกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ นายวิโรจน์ ผลสวัสดิ์ อายุ 68 ปี ห่างไปประมาน 50 เมตร พบ ร่างนายนิติกร นิยมเดชา อายุ 26 ปี และพบรถจักรยายนต์ที่อยู่ในสภาพเป็นซากรถ ห่างไปประมาณ 40 เมตร และห่างออกไปประมาณ 200 เมตรพบรถคู่กรณีเป็นรถเก๋งโตโยต้า รุ่นยาริส สีขาวหมายเลข ขท 5593 สุราษฎร์ธานี ด้านหน้าข้างขวาเสียหายมีร่องรอยการชน ล้อยางแตก จากการตรวจสอบพบรถล็อกประตู แต่ไม่พบผู้ขับขี่
จากการสอบสวนทราบว่า นายวิโรจน์ ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างประจำอยู่ที่สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ก่อนเกิดเหตุได้รับนายนิติกร มาจากสถานีขนส่งเพื่อไปส่งบ้านพักในพื้นที่บ้านบางพลาเขตอำเภอพุนพิน เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกผู้ขับขี่รถเก๋งที่ขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนท้ายเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่เสียชีวิตคาที่
ความแรงของรถได้ลากรถจักรยานยนต์ตกลงร่องกลางถนนไปด้วย จากนั้นรถก๋งได้พุ่งทะยานข้ามเลนไปกว่า 200 เมตรห่างจากจุดเกิดเหตุ รถยางหน้าแตกไปต่อไม่ได้ ผู้ขับขี่ได้ล็อกประตูรถและได้หลบหนีไป ทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ด้านนายปิยะ บิดาของนายนิติกร หลังทราบเรื่องจึงเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมเปิดเผยว่าลูกชายป่วยได้ส่งตัวไปรักษาที่กรุงเทพและได้นั่งรถทัวร์กลับมาถึงเมื่อช่วงเช้ามืด และได้ว่าจ้างรถ จยย.มาส่งที่บ้านแต่ก็มาเกิดอุบติเหตุก่อนที่จะถึงบ้านพัก ส่วนตัวผู้เป็นแม่ทราบข่าวถึงกับช็อก