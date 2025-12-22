ภูมิใจไทย ชุมพร มีมติส่ง "วิชัย - กิตติศักดิ์ - สุพล" ทีมพลังชุมพร สังกัดบ้านใหญ่ "ลูกหมี" ลงสู้ศึกเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต

ชุมพร – ที่ประชุมสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ชุมพร มีมติส่ง "วิชัย - กิตติศักดิ์ - สุพล" ทีมพลังชุมพร สังกัดบ้านใหญ่ "ลูกหมี" ลงสมัคร สส.ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 22 ธ.ค.68) ที่โรงแรมมรกตชุมพร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดชุมพร จัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อโหวตรับรองผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในนามพรรคทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง หรือ ไพรมารี่โหวต เพื่อแสดงความคิดเห็นว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการคัดเลือกสรรหาสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นไปตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2566
ผลการประชุมโหวตเลือกตัวผู้สมัคร สส.ของพรรคภูมิใจไทยชุมพร มีมติเป็นเอกฉันฑ์เลือก นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เป็นตัวแทนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพรเขต1, นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ เป็นตัวแทนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพรเขต2 และ นายสุพล จุลใส เป็นตัวแทนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพรเขต3
สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง อยู่ใน "ทีมพลังชุมพร" ของ นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร คนปัจจุบัน ทั้งหมดอยู่สังกัดค่ายบ้านใหญ่ชุมพรของ นายชุมพล จุลใส "สส.ลูกหมี" อดีต สส.ชุมพร หลายสมัย
โดย นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพรเขต1 เป็นอดีต สส.ชุมพร 2 สมัย นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชุมพรเขต2 เป็นอดีต สจ.ชุมพรหลายสมัย และเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ดำเนินการ นายชุมพล จุลใส "ลูกหมี" อดีต สส.ชุมพร หลายสมัย ปัจจุบันนายกิตติศักดิ์ ดำรงค์ตำแหน่งรองนายก อบจ.ชุมพร และ นายสุพล จุลใส "สส.ลูกช้าง" ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชุมพรเขต3 อดีต สส.ชุมพร 2 สมัย และเป็นพี่ชายของ นายชุมพล จุลใส "ลูกหมี