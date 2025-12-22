อดีต ผบก.นครศรีฯ บินด่วนรายงานตัว ศปก.ตร. ด้าน ผกก.ฉวาง แจงอาจเป็นเสียงที่ทำโดย AI

นครศรีธรรมราช - อดีต ผบก.นครศรีธรรมราช เร่งเดินทางรายงานตัว ศปก.ตร.หลังเก็บของกลางดึกเซ่นพิษคลิปเสียงรีดส่วย ด้าน ผกก.สภ.ฉวาง แจงคลิปเสียงดังกล่าวอาจใช้ AI สร้างขึ้น
วันนี้ (22 ธ.ค.) จากกรณีคำสั่ง ตร.ที่ 600/2568 สั่งให้ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ไปช่วยราชการ ศปก.ตร. โดยให้ขาดขากตำแหน่งเดิม และให้ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา
ล่าสุด ทีมข่าวได้พบเห็น พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ช่วยราชการ ศปก.ตร.ปรากฎตัวที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในชุดเครื่องแบบสวมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตอีกชั้น เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว โดยมีสีหน้าเคร่งเครียด ตาแดงก่ำ และมีการโทรศัพท์พูดคุยเป็นระยะขณะรอขึ้นเครื่อง มีรายงานว่ากำลังเดินทางเพื่อไปรายงานตัวตามคำสั่งของ ผบ.ตร.
ขณะที่ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ โดยได้ติดตาม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอนาบอน และอำเภอท่าศาลา
ขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมา พ.ต.อ.ภูวดิษฐ์ วังแก้ว ผู้กำกับการ สภ.ฉวาง ได้ออกเอกสารข่าวแถลงการในเรื่องดังกล่าว โดยมีใจความสำคัญว่า คลิปเสียงดังกล่าวนั้นอาจถูกทำโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างขึ้น โดยยังไม่ทราบที่มาและจุดประสงค์ของการเผยแพร่คลิปดังกล่าว
อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
๐ ด่วน! ผบ.ตร.สั่งเด้ง ผบก.นครศรีธรรมราช เซ่นปนคลิปเสียงเรียกรับส่วย