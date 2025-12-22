“วังสายทอง” คัมแบ็ก! ททท.ผนึกกำลังฟื้นชีพท่องเที่ยวหลังน้ำลด ดีเดย์รับคริสต์มาส-ปีใหม่ ชูไฮไลต์ “ธรรมชาติรีเซ็ต” เส้นทางน้ำใหม่เร้าใจกว่าเดิม

สตูล – ททท.สำนักงานสตูล จับมือผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกาศความพร้อมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว “ล่องแก่งวังสายทอง” หลังวิกฤตน้ำป่าไหลหลาก เร่งปรับภูมิทัศน์รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ด้านที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวุฒิสภาฯ จี้รัฐหนุนซอฟต์โลนดอกเบี้ย 0% เยียวยา 37 ผู้ประกอบการที่พัก-ล่องแก่ง
จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ผ่านมา ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่าง “ล่องแก่งวังสายทอง” ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ล่าสุด ททท.สำนักงานสตูล ได้เร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว โดยยืนยันว่าขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟูจนพร้อมให้บริการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เพื่อให้ทันต่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2569
การกลับมาของวังสายทองในครั้งนี้ ถือเป็นการ “รีเซ็ต” ครั้งใหญ่โดยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศ เส้นทางน้ำในคลองลำโลนถูกจัดวางใหม่โดยกระแสน้ำธรรมชาติ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสายผจญภัย น้ำที่ใสสะอาดและความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้สองฝั่งคลองที่กลับมาเขียวขจีอีกครั้ง กลายเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและกิจกรรมเชิงประสบการณ์ (Experience Style)
นายสุรกิตติ์ กาญจรัตน์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวุฒิสภาการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการที่พักและล่องแก่งรวมกว่า 37 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่างร่วมแรงร่วมใจเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มทยอยสอบถามและจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
“เราพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว แต่อยากฝากถึงภาครัฐให้พิจารณาสนับสนุนในมิติของแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะมาตรการดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ หรือวงเงินพิเศษเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ล่องแก่ง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีกำลังในการยกระดับมาตรฐานและฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน” นายสุรกิตติ์ กล่าว
ด้าน นายวริช วิชิต รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล กล่าวสำทับถึงความมั่นใจว่า วังสายทองโฉมใหม่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเล็กๆ ที่สร้างความประทับใจใหญ่ๆ
“ขณะนี้สถานที่พร้อม ผู้ประกอบการพร้อม และธรรมชาติก็พร้อมสมบูรณ์มาก อาจมีเพียงรายละเอียดการเก็บตกหน้างานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาสัมผัสเสน่ห์ของวังสายทอง หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำในการเดินทาง สามารถติดต่อผ่าน ททท. สำนักงานสตูล ได้ทันทีครับ” นายวริศ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับการท่องเที่ยวล่องแก่งวังสายทองในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากความสนุกเร้าใจในสายน้ำแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สตูลตั้งใจมอบให้ในเทศกาลแห่งความสุขปีนี้