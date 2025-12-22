“สุณัฐชา” โพสต์แสดงความรู้สึกหลังลงสมัคร ส.ส. เขต 3 ตรัง ในนามพรรคภูมิใจไทย

ตรัง - “สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” เปลี่ยนภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกในเพจเฟซบุ๊ก พร้อมโพสต์แสดงความรู้สึกประกาศเปิดตัวลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 ในนามพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ (22 ธ.ค.) นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย (ปี 2562, 2566) และผู้แทนหญิงคนแรกของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบุตรสาวของบ้านใหญ่เมืองตรัง อย่าง “โกหนอ” หรือ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ในฐานะบทบาทใหม่ทางการเมือง นั่นคือ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งถือเป็นการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังจากได้มีการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
นอกจากนั้น นางสาวสุณัฐชา ยังได้โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความรู้สึกด้วยว่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เจตจำนงในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนยังคงแน่วแน่ไม่เคยเปลี่ยน ช่วงเวลาที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่า ในยามทุกข์ ดิฉันไม่เคยห่าง ในยามเดือดร้อน ดิฉันพร้อมยืนเคียงข้างเสมอ
การตัดสินใจในวันนี้เกิดจากความเชื่อมั่นว่า “เอกภาพ” และ “การทำงานเป็นทีม” ภายใต้นโยบายที่เป็นรูปธรรม คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เมืองตรังต้องไม่เป็นสองรองใคร ตรังดีกว่านี้ได้ภายใต้ สโลแกน “พูด แล้ว ทำ”
ขอแรงใจจากลุงป้าน้าอาทุกท่าน และขอโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชน ในฐานะ ผู้แทนสมัยที่ 3 ดิฉันจะมุ่งมั่นทำงานให้ดีที่สุดในทุกบทบาท ทั้งงานพื้นที่ งานสภา และบทบาทระหว่างประเทศ ร่วมกันสร้างผู้แทนของเรา จากใจ สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เขต 3 ตรัง พรรคภูมิใจไทย