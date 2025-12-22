อุโมงค์ กะทู้ - ป่าตอง เจอโรคเลื่อน นำเข้าขบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ม.ค. 69

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อุโมงค์ กะทู้ - ป่าตอง เจอโรคเลื่อน คาดเข้าขบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ม.ค. 69 จากเดิมกำหนดไว้ ธ.ค. 68 โครงการเสร็จช้ากว่าเดิม ส่วนนโยบายใช้อุโมงค์ฟรีมีความเป็นไปได้ เดินหน้าพร้อมเฟส 2 เมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้
กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งสำหรับโครงการ ทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง หรือ โครงการอุโมงค์กะทู้ - ป่าตอง ยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 16,759 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีความยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน และล่าสุดโครงการมีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน หลังมีการชักเข้าชักออกกันมาระยะหนึ่ง โดยแผนเดิมทางการทางพิเศษจะนำโครงการยนี้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธ.ค. 2568 และเสร็จในปี 2573
แต่ เมื่อเร็วๆนี้ ทาง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการอุโมงค์กะทู้ - ป่าตอง ว่า จะนำเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ม.ค. 2569 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิม ในเดือน ธ.ค. 2568 เล็กน้อย โดยจะออกประกาศร่าง TOR รับฟังวิจารณ์ จะขายซองประมูลได้ในเดือนก.พ. 2569 และ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 6 เดือนจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2569 และแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2574 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเดิมกำหนดเสร็จปี 2573
ส่วนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ให้มีการปรับปรุง โดยยกเว้นค่าผ่านทาง ในช่วงอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.8 กม. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั้น กทพ.รับนโยบาย มาพิจารณาแล้ว โดยประสานกับสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าจะเห็นด้วยและจะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมอย่างไร ในส่วนของกทพ.หากยกเว้นค่าผ่านทางช่วงอุโมงค์ รัฐอาจจะต้องสนับสนุน กทพ.ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ อุดหนุนค่าก่อสร้าง หรือ อุดหนุนค่าผ่านทาง ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจน
ส่วน ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ ระยะทาง 30.62 กม. วงเงินลงทุน 46,752 ล้านบาท ล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2568 ซึ่งหลังจากนี้ จะเสนอขอความเห็น จากครม.และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2570 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2574 พร้อมกับ โครงการระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง
โดยโครงการทั้ง 2 ระยะ กทพ.มีการออกแบบรายละเอียด (Detail & Design) แล้ว มีระยะทาง 34.60 กม. ภาครัฐจะรับผิดชอบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกทพ. รับผิดชอบดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
ส่วนการก่อสร้างงานระบบ และ การบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance: O&M) ของโครงการทั้ง 2 ระยะ เช่น งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมจราจร เป็นต้น จะให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 30 ปี มีมูลค่า รวมประมาณ 24,800 ล้านบาท ซึ่งบอร์ดกทพ.อนุมัติแล้ว เตรียมเสนอคณะกรรมการ PPP และครม.ต่อไป
ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในพิธีเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยยืนยันความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ป่าตองว่า ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มั่นใจว่า โครงการยังคงเดินหน้าตามแผน โดยจะมีการเปิดรับซองประกวดราคาการก่อสร้างในช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้น
การใช้ถนนลอดอุโมงค์ป่าตอง ในอนาคตจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางแต่อย่างใด ซึ่งเป็นนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้แจ้งกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการต่าง ๆ ของรัฐจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ย้ำว่า โครงการพัฒนาทุกโครงการในจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าตามปกติ และแนวคิดเรื่องการเรียกเก็บค่าผ่านทางที่เคยมีการพูดถึงก่อนหน้านี้ ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าจะไม่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างเด็ดขาด เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่
นายพิพัฒน์กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างรายได้เป็นอันดับสอง รองจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาว