พบรถต้องสงสัยร่วมทีมสังหาร "กำนันยอง" ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง จ.สงขลา

พัทลุง - คืบหน้าคดียิงกำนันยอง วงจรปิดจับภาพรถยนต์เก๋งต้องสงสัย เร่งหาหลักฐานเพิ่มเตรียมออกหมายจับคาดมีไม่ต่ำกว่า 6-7 คน ปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นเริ่มชัด
จากกรณีคนร้ายประกบยิงนายพะยอม สังข์ทอง อายุ 64 ปี อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง เสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้ (22 ธ.ค.) ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพัทลุง สืบสวนจังหวัดสงขลา สืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 และตำรวจกองปราบปราม ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และเส้นทางจากจุดเริ่มต้น ตั้งแต่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของกำนันยอง หาภาพจากกล้องวงจรปิด และรถยนต์ต้องสงสัย โดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ตรงบริเวณสี่แยกท่าปรางค์ ต.ท่าชะมวง เส้นทางที่กำนันยองขับรถยนต์ผ่านมา มีรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออส สีดำ ป้ายทะเบียน ฌพ 6148 กทม. ขับมาวนแล้วจอดรอ ตรงทางแยก แล้วรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ของกำนันยองขับผ่านมา ก่อนที่มีรถจักรยานยนต์ขับมาแล้วรถยนต์คันสีดำดังกล่าวขับตามหลัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเร่งเกาะรอยพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถที่สงสัยมากที่สุด และปิดป้ายทะเบียนปลอม หลังเกิดเหตุได้ขับออกมายังบ้านพรุพ้อ ขึ้นถนนสายเพชรเกษมพัทลุง-หาดใหญ่ ก่อนวนกลับเข้าทาง อ.ปากพะยูน พัทลุง และ มุ่งหน้าบ้านปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา แล้วหาไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่ติดตาม
ขณะที่แหล่งข่าวจากตำรวจชุดสืบสวนเผยชนวนสังหารประเด็นการเมืองท้องถิ่นเริ่มชัดขึ้น รถต้องสงสัยชัดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า ขบวนการสังหาร ทั้งคนก่อเหตุ และคนสั่งการ มีไม่ต่ำกว่า 6-7 คน กำลังเร่งหาหลักฐานเพิ่ม เพื่อออกหมายจับ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป