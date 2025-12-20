เจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานตรวจพิสูจน์หนุ่มอังกฤษหมดสติ ดับ 1 เจ็บ 1 ในโรงแรมหรู

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจพิสูตรหลักฐาน 8 เข้าเก็บหลักฐาน ภายในห้องพักโรงเเรมหรู บนเกาะสมุย หลังจากจากที่ มีการพบ 2 หนุ่มอังกฤษ นอนหมดสติ และ เสียชีวิต 1 ราย สาหัส 1 ราย ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำศพผู้ตาย ส่งชันสูตรที่นิติเวช
วันนี้ ( 20 ธันวาคม 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี เมื่อ ช่วงเช้าวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุว่า ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในย่านหาดเฉวง ม.2 ต.บ่อผุด มีนักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษ 2 ราย นอนหมดสติ จึงรายงานไปยัง พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด รับทราบ พร้อม เดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภุมเรศ อินทร์คง รอง.ผกก.สอบสวน สภ.บ่อผุด พ.ต.ท.เจริญ เกิดเเก้ว รอง.ผกก.ป.พ.ต.ท.บุญเชิด มณีชัย สวป พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สว.และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบสวน และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน ได้ช่วยกันปฐมพยาบาล และทำ CPR ในเบื้องต้น ก่อนนำร่างของนักท่องเที่ยว ชายทั้ง 2 ส่งโรงพยาบาล ทราบชื่อ นายคริสโตเฟอร์ จอร์จ แบรนด์แรม Mr.KRISTOPHER GEORGE BRANDRAM อายุ 28 ปี สัญชาติอังกฤษ และ MR. LUKE WILLIAM FALLON นายลุค วิลเลี่ยม ฟอลอน อายุ 28 ปี และ ได้เสียชีวิต ในเวลาต่อมา ส่วน นายคริสโตเฟอร์ อาการสาหัส
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 20 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก พิสูจน์หลักฐาน 8 พร้อม พ.ต.ท.ภุมเรศ อินทร์คง รอง.ผกก.สอบสวน สภ.บ่อผุด ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง รอง สว.(สอบสวน) ได้เดินทางไปตรวจสอบ พร้อมเก็บหลักฐาน ภานในห้องพักโรงแรมดังกล่าว พบเป็นห้องพัก แบบ 2 เตียงใหญ่ ในเบื้องต้น ภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้ หรือร่องรอยการรื้อค้น ทรัพย์ ของนักท่องเที่ยวยังอยู่ปกติ จากการสอบถาม ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง รอง สว เจ้าของคดี เปิดเผย ว่า ภายในห้องพักพบยาเสพติดลักษณะเป็นผงสีขาว ตกล่นภายในห้องพัก ส่วน ศพของ นายลุค ได้ส่งไปผ่าชันสูตร ที่นิติเวช แล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด ขณะที่ นายคริสโตเฟอร์ ยังไม่สามารถให้การได้ แพทย์ยังให้เครื่องหายใจ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ทราบว่าในคืนเกิดเหตุ นายคริสโตเฟอร์ หนุ่มอังกฤษ ได้เดินทางไปเที่ยวที่สถานบันเทิงในย่านหาดเฉวง และ ได้พบเจอกับกลุ่มสาวประเภทสอง จากนั้นได้ชักชวนกันมาที่ห้องพัก อยู่กับสาวประเภทสองประมาณ 30 นาที จากนั้นสาวประเภทสองได้แต่งตัว และออกจากห้องพักไป จากนั้นไม่นาน นายลุค ก็ได้พานายโดม อายุ 22 ปี ชาวไทย ทราบว่าเป็นนักมวย เดินทางมาที่ห้องพัก และอยู่ในห้องพัก กัน 3 คน ประกอบด้วย นายคริสโตเฟอร์ นายลุค และ นายโดม ต่อมา ทางโรงแรมได้แจ้งว่า มีนักท่องเที่ยวหมดสติ จึงได้เข้าตรวจสอบ
พร้อมได้ติดตามตัวสาวประเภทสอง มาทำการสอบปากคำ แต่ไม่พบพิรุธ พร้อมได้ทำประวัติ ก่อนปล่อยตัวไป ส่วนนายโดม นักมวยเพื่อน นายคริสโตเฟอร์ จากการสอบปากคำพบว่าให้การวกวน และมีการเสพยาเสพติด ส่วนทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่หายไป ยังไม่ฟันธง ว่าหายจริงหรือไม่ เพราะภายในห้อง ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบธนบัตร สกุลดอนล่าร์ และยังมีธนบัตรเงินไทย พร้อมบัตรเครดิต
ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง รอง สว.(สอบสวน) เจ้าของคดี ยังกล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่า สาเหตุ 2 นักท่องเที่ยว เสียชีวิต และ บาดเจ็บสาหัส ในครั้งนี้ น่าจะมาจากการเล่นยาเสพติดเกินขนาด และ ต้องรอสอบปากคำนายคริสโตเฟอร์ ออกจากโรงพยาบาลก่อน ส่วนในเรื่องคดี ได้รายงานให้สถานทูตอังกฤษทราบแล้ว ส่วนที่มีการรายงานข่าวในสื่อโซเชียลว่ามีการวางยา เพื่อชิงทรัพย์ ตรวจสอบแล้วไม่มีการเชื่อมโยงแต่อย่างใด