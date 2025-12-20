ม.อ. ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ระดมพลังจิตอาสาฟื้นเมืองหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดมหญ่ - ม.อ. ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เปิดกิจกรรม PSU VOLUNTEER X HATYAI RISE UP ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระดมพลังจิตอาสาฟื้นเมืองหาดใหญ่
วันนี้ (20 ธ.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม PSU VOLUNTEER X HATYAI RISE UP ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางการเข้าร่วมของจิตอาสาสงขลานครินทร์และประชาชนจากหลายภาคส่วนอย่างคึกคัก
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเร่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ในเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “กลางคืนสร้างสรรค์ กลางวันสร้างเมือง” โดยเปิดพื้นที่ความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน องค์กร และผู้ประกอบการ ร่วมใจฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่จากอุทกภัย สร้างบรรยากาศ และยกระดับภาพลักษณ์เมืองหาดใหญ่ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม
ภายหลังพิธีเปิด จิตอาสาได้กระจายกำลังลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในจุดสำคัญทั่วเมืองหาดใหญ่ ครอบคลุมถนนสายหลัก พื้นที่สาธารณะ ชุมชน และสถานที่สำคัญ อาทิ ถนนราษฎร์ยินดี (30 เมตร) สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง สถานีรถไฟหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี ถนนสเน่หานุสรณ์และถนนประชาธิปัตย์ ถนนเพชรเกษม (วงเวียนน้ำพุ–แยกโรงแรมวีแอลหาดใหญ่) ถนนศุภสารรังสรรค์ (แยก 30 เมตร–ตลาดกิมหยง) ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1–3 มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชรา หาดใหญ่ ย่านโรงเรียนบ้านควนจง อำเภอนาหม่อม แฟลตเคหะหาดใหญ่ ตึก 1 และมัสยิดยาบาลุสสลาม ควนสันติ ตำบลควนลัง
ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ thairun ได้ที่ https://race.thai.run/hatyairiseup หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที ณ พื้นที่ดำเนินการในวันจัดกิจกรรม