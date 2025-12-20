ประกบยิง "กำนันยอง" ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง จ.สงขลา เสียชีวิตคารถ

พัทลุง - คนร้ายตามประกบยิง "กำนันยอง" ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เสียชีวิตคารถยนต์ ตำรวจมุ่งปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นและเรื่องส่วนตัว
วานนี้ (19 ธ.ค.) เวลา 20.30 น. ตำรวจ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ 7 ที่นั่ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนสายพรุโอน-ท่ามะปราง ท้องที่ ม.1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพื้นที่ป่าบอน แพทย์เวร ร.พ.ป่าบอน และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพัทลุง
ในที่เกิดเหตุริมถนนสายดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ 7 ที่นั่งยีห้อโตโยต้า รุ่นฟอรจูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน กอ.2428 สงขลา ตกลงข้างถนน ตรงประตูฝั่งคนขับมีร่องรอยถูกยิง 2 จุด กระสุนทะลุเข้าไปถูกคนขับ บริเวณชายโครงด้านขวา ทะลุซ้าย และแขนขวา เสียชีวิต ทราบชื่อในเวลาต่อมา คือนายพะยอม สังข์ทอง อายุ 64 ปี หรือ "กำนันยอง" อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง หมายเลข 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง
ใกล้กันบนถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดเบอร์ 12 ตกอยู่ จำนวน 2 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ กำนันยองเดินทางส่งชาวบ้านที่ช่วยหาเสียงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร และมุ่งหน้ามาทางฝั่ง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน พื้นที่รอยต่อ ซึ่งเป็นทางเปลี่ยว ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถยนต์ตามประกบ แล้วยิงถล่มจนเสียชีวิตดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.สมชาย จันทร์ยัง ผกก.สภ.ป่าบอน กล่าวว่า ในเบื้องต้น ตำรวจตั้งปมสังหาร 2 ประเด็น คือการเมืองท้องถิ่น และความขัดแย้งส่วนตัว ซึ่งขณะนี้ให้ชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่หาภาพจากกล้องวงจรปิด และเรียกสอบถามญาติและพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อเชื่อมโยงความขัดแย้ง ก่อนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป