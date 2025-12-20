สว.สายทหารจี้แม่ทัพภาค 4 สอบปมแอบอ้างชุด "ภัยแทรกซ้อน" รีดส่วยสินค้าหนีภาษีหาดใหญ่เดือนละ 7.5 หมื่นบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - "ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล" กรรมาธิการทหารฯ วุฒิสภา แฉผู้ประกอบการหาดใหญ่ร้องเรียน มีกลุ่มบุคคลอ้างเป็นชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อน กองทัพภาคที่ 4 บุกจับน้ำมันเถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า ก่อนเรียกส่วยรายเดือนสูงถึง 7.5 หมื่นบาท จี้แม่ทัพภาค 4 เร่งสางข้อเท็จจริงว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือแอบอ้าง ก่อนเสียหายไปมากกว่านี้
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว.และกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในฐานะเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวจากหลายเพจในพื้นที่และการออกมาเปิดเผยของผู้ประกอบการจำนวนมากในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า มีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนแสดงคำสั่งของกองทัพภาคที่ 4 ว่ามีหน้าที่ในการปราบปรามภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะเรื่องสินค้าหลบหนีภาษี ได้เข้าตรวจค้นและจับกุม ในข้อหามีน้ำมันเถื่อน และบุหรี่หนีภาษี บุหรี่ไฟฟ้า ในตัวเมืองหาดใหญ่ และนำไปทำการเปรียบเทียบปรับ
"หลังจากนั้นมีผู้อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนให้ไปพบในเซฟเฮาส์ มีการเรียกรับส่วยเป็นรายเดือน ให้จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน หากไม่จ่ายจะนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมหลังปีใหม่ โดยเรียกให้จ่ายส่วยเดือนละ 35,000-75,000 บาท"
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายต่อกองทัพภาคที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องของการแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และพบว่าคำสั่งในการตั้งชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนมีอยู่จริง จึงขอให้ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ เพราะในภาคใต้ในทุกพื้นที่ต่างมีการค้าสินค้าหลบหนีภาษี ใบกระท่อม และน้ำกระท่อมเป็นจำนวนมาก
“ผมเห็นด้วยกับการที่กองทัพภาคที่ 4 ตั้งชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อน เพื่อจับกุมผู้ทำผิดกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยหากมีการแสวงหาประโยชน์ จึงให้แม่ทัพภาคที่ 4 เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับส่วยหรือไม่ และหากเป็นการแอบอ้างจากบุคคลอื่น ก็ขอให้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายไม่เฉพาะกองทัพภาคที่ 4 แต่เป็นความเสียหายของกองทัพด้วย” นายไชยยงค์ กล่าว