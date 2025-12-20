เปิดยิ่งใหญ่ Patong Festival 2025 ประกาศภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เริ่มแล้วเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต Patong Festival 2025 นักท่องเที่ยว แน่นหาดป่าตอง พร้อมโชว์ขบวนแห่สุดอลังการ พลาดไม่ได้คืนนี้ จุดพลุ กลางทะเล
.
เทศบาลเมืองป่าตองจัดยิ่งใหญ่ Patong Festival 2025 หรือง านเปิดฤดูกลาท่องเที่ยวภูเก็ต ณหาดป่าตอง ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -21 ธ.ค. 2568 ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงเย็น และ ช่วงค่ำของ วันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับในนามของจังหวัด พร้อมด้วย นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง และนายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม โดยมี นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองให้การต้อนรับ
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเปิดงาน ทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ต.ป่าตอง และ ต.กมลา จัดให้มีขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ อสังการ เกือบ 40 ขบวน เคลื่อนไปตามถนนหน้าหาดป่าตอง เพื่อสร้างสีสันในการและเพื่อประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบว่า ขณะฤดูกาลท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างมารอชมขบวนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างสีสัน ความตื่นตาตื่นใจ และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
โดย นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ได้กล่าวถึงการจัดงาน ว่า ในส่วนของเทศเมืองป่าตอง ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบว่า ขณะนี้ฤดูกาลท่องเที่ยวของป่าตอง และ จังหวัดภุเก็ตได้เริ่มขึ้นแล้ว งานดังกล่าวจะจัดเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 -21 ธ.ค. ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ โซนตลาดริมทะเล เปิดตั้งแต่เที่ยงของทุกวัน รวมร้านค้าและอาหารจากหลากหลายวัฒนธรรม เดินเล่น เดินชิม ชิล ๆ ริมทะเลป่าตอง
กิจกรรมบนเวที จัดเต็มทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00–23.30 น. การแสดง ดนตรีสด และความบันเทิงตลอดค่ำคืน และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมแข่งเรือหางยาว เรือลากร่ม และการจัดพลุกลางทะเล ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ นอกจากนั้นในวันที่ ธ.ค. ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ต จาก “สงกรานต์ รังสรรค์” และดีเจสุดมันส์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการสร้างสีสัน กระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้ป่าตองยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา
.
ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า หาดป่าตองเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปัจจุบันเมืองป่าตองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนให้เมืองป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ ทรงคุณค่า และมีชีวิตชีวา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงและพลังความร่วมมือของเทศบาลเมืองป่าตองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้พี่น้องชาวป่าตองร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยช่วงปลายปีถือเป็นช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ High Season ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของจังหวัดในทุกด้าน การจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ณ หาดป่าตอง ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 39 ในปีนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการสร้างบรรยากาศแห่งความคึกคักและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว