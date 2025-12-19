สู้กลิ่น-ฆ่าเชื้อ! อบจ.สงขลา ลุยปฏิบัติการ 'บินโดรน' ฉีดพ่นน้ำยาจัดการขยะน้ำท่วมหาดใหญ่ ณ บ่อขยะเกาะแต้ว

จากปัญหาขยะอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่มีจำนวนมาก และถูกขนถ่ายจากจุดพักขยะ (ชั่วคราว) เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มายังบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ซึ่งเป็นจุดทิ้งขยะโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ และบริเวณโดยรอบ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และเพื่อลดผลกระทบจากขยะสะสมที่เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วันนี้ (15 ธ.ค. 68) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองสาธารณสุข นำทีมปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาดับกลิ่น ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลง ลงพื้นที่บินโดรนฉีดพ่นน้ำยาบริเวณจุดที่เข้าถึงยาก ร่วมกับการเดินเท้าฉีดพ่นน้ำยาพื้นที่แนวราบ
สำหรับรอบปฏิบัติการ โดรนจะทำการบินฉีดพ่นน้ำยาโดยเฉพาะขยะใหม่ที่ถูกขนย้ายมาเพื่อประสิทธิภาพในการลดกลิ่นและการย่อยสลายของน้ำยา