กมธ.การทหารฯ ให้มุมมองในการศึกษา เรื่อง “ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างกำแพงชายแดนไทย - กัมพูชา”

เมื่อวันอังคารที่ 16 วันพุธที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ อาคารรัฐสภา พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา นายสมบูรณ์ หนูนวลรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุลเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ และนายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี รองเลขานุการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการได้ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ (นบส.) รุ่นที่ 16 ของสถาบันพระปกเกล้า
ในประเด็นการศึกษา เรื่อง “ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างกำแพงชายแดนไทย - กัมพูชา”
ซึ่งดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิสภาในทัศนะ มุมมอง และข้อคิดเห็นของผู้แทนคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการพิจารณาศึกษาสถานการณ์ทางทหารและความมั่นคงบริเวณชายแดนประเทศไทย-ประเทศกัมพูชารวมถึงความมั่นคงแบบองค์รวมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567 ข้อ 78 วรรคสอง (5)
ในการนี้ พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวใจความสำคัญว่า “ก่อนอื่นผมขอชื่นชมทางคณะผู้วิจัยจากหลักสูตร นบส.(รัฐสภา) รุ่นที่ 16 ที่หยิบยกประเด็นเรื่อง กำแพงชายแดนไทย-กัมพูชา ขึ้นมาศึกษา เพราะถือเป็นหัวข้อที่มีความท้าทายและทันสมัยต่อบริบทความมั่นคงในปัจจุบันมาก เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ชายแดนทางบกของไทยกับกัมพูชาที่มีความยาวประมาณกว่า 798 กิโลเมตรนั้น มีความซับซ้อนสูงมาก ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ การจะพูดถึง “กำแพง” ในวันนี้ ผมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ อยากให้มองให้กว้างกว่าแค่เรื่องของ “อิฐและปูน” แต่มองลึกไปถึง “กลไกการป้องกันประเทศ” ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านในอนาคต”
นอกจากนี้ ผู้แทนคณะกรรมาธิการยังได้ให้ข้อคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับ (1) การสร้าง “กำแพงชายแดนไทย–กัมพูชา” มีความเป็นไปได้ไหม (2) มีปัจจัยใดเป็นตัวกำหนดประเด็นดังกล่าว การสร้างกำแพงชายแดนไทย–กัมพูชา (3) การสร้างกำแพงชายแดนจะเกิด “ข้อดี–ข้อเสีย” ต่อประเทศไทยอย่างไร (4) ประสบการณ์ของท่านกรรมาธิการเห็นว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างกำแพงชายแดนไทย–กัมพูชาหรือไม่
ทั้งนี้ ผลการจากสัมภาษณ์ท่านผู้แทนคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา จะทำให้นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ (นบส.) รุ่นที่ 16 ของสถาบันพระปกเกล้า ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวและจะได้นำไปประมวลผลการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่องานทางทหาร งานความมั่นคง หรือเรื่องอื่น ๆ และการนำมาสู่ประโยชน์สาธารณะตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป